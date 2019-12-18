鋼鐵V的私密保養哲學　徐若瑄：「正確的私密清潔才能成就更完美的自己」

▲私密保養精品Relove希望改變女孩對私密保養羞於啟齒的風氣，喚醒女性寵愛自己的心意獲得徐若瑄認同。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

總是正向思考、積極又樂觀的徐若瑄Vivian，一路從少女到人妻、從徐小V進化成鋼鐵V，在演藝圈的任何動向都是眾所矚目的焦點。尤其辛苦臥床安胎142天才順利生下寶貝Dalton的過程，更是令外界充滿宇宙級敬佩！更令人驚豔的是，忙碌的Vivian在妻子、母親、粉絲心中的巨星，不同身分的轉換時間竟不曾在她絕美的臉蛋上留下痕跡！近期徐若瑄在代言私密保養精品Relove時便透露自己的私密保養哲學：「正確的私密清潔才能成就更完美的自己」甚為重要。

▲徐若瑄重視保養且勤健身維持美麗風采。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

Vivian提到，對外可以是堅強的母親、專業的演員，但當自己獨處時，永遠不能忘記保有一顆愛自己的心，由內到外都必須要細心呵護。尤其是女生的私密肌膚，一旦遇上外在壓力或作息稍有變化，很容易產生各種小問題，無論多麼輕微的不適感都可能會影響心情與自信心，所以從私密肌膚清潔保養到貼身衣物的清潔，都是Vivian非常重視的環節。

同時，Vivian也大方分享Relove胺基酸私密潔淨凝露是她最愛用的私密保養品，讓她最欣賞的是與日本獨家技術合作的紅柿萃取以及頂級茶月桂胺基酸添加，同時含有比菲德氏酵母菌、蔓越莓萃取及薄荷精油等成分，pH3.8弱酸洗淨，給予私密肌膚最佳保護力，並透過調香師融合東方茶道文化提供精品級綠茶香氛調製出清新宜人的香氣，讓每一次洗淨都像在做SPA。

過去，女孩們談論私密保養都覺得是相當隱私且令人害羞的話題，無法坦然討論，相關產品的包裝也相當保守又無新意，往往要相當「內行」的愛美人士，才會特別搜尋相關資訊，但是養成正確的私密保養與清潔觀念其實是非常重要的事，Relove率先打破舊有迷思，從產品功效、香氛、到外包裝都以時尚精品為標準進行設計，透過歐美超模加持使Relove成為台灣第一個站上國際舞台的私密保養精品品牌，在時尚圈開啟討論熱度。Relove希望讓所有女性能夠自然、開放地寵愛呵護由內而外的自己，這樣正向的理念，成為鋼鐵女神徐若瑄的最愛。

隨著時序進入12月，各地開始充滿聖誕過節氣氛，三五好友姊妹相聚時刻，少不了交換禮物這樣應景的活動，Relove高質感的包裝設計以及適合每位女性使用的產品調性，更被國際時尚雜誌VOGUE評比為「交換禮物必敗首選」。不浮誇的價格得到精品般的質感，也只有Relove才捨得給消費者最奢華的享受。

Relove除了在各大網路平台及藥妝通路購買，近期更獲邀與另一款國際時尚雜誌合作，從12/25開始為期三個月的ELLE SHOP聯名快閃店活動。主張私密清潔保養應該是一種生活品味與態度，而非遮掩害羞去藥局購買的商品，如此新穎的品牌理念讓Relove同時獲得全球三大美妝大賞的讚譽，成為另類的台灣之光與滿滿國際精品大牌並列時尚必入手好物！

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