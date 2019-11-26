「親密時刻香氣最令人招架不住」暖男劉以豪代言RELOVE女性私密保養精品　躍上國際時尚舞台

▲國民男友劉以豪代言私密保養精品，認為時尚很重視細節，不只要美美的還要香香的。（圖／翻攝自Relove官網，下同）

消費中心／綜合報導

一個陽光笑容就能瞬間融化人的國民男友劉以豪，以溫柔貼心的暖男形象成為許多女孩們心中的理想型，近期劉以豪的魅力更是跨國界，一路從台灣紅到韓國，迷倒一票韓國歐膩，始終是緋聞絕緣體的他，令人更加好奇究竟什麼樣的女孩，才能合乎劉以豪心中的「理想型」？近期代言女性私密保養精品Relove時，劉以豪竟然給了一個出乎意料的答案：「喜歡香香的女生！」

▲劉以豪分享自己喜歡有層次又圓融的香氣。

劉以豪說：「我覺得時尚是由內而外一絲不苟的要求才能成就出來，女生不該只注重外在美，內在更要美美的！」劉以豪表示，自己容易受到活潑可愛的女生吸引，但如果女孩子有細膩的個性，能夠好好照顧自己，魅力更是大大加分，他覺得身上總是香香的女生，靠近時不僅覺得很舒服，還會有一種很重視細節的感覺，但是這種香氣又不能太嗆鼻或太直接的，最好是有層次、低調圓融、自然散發的淡雅香氣，例如好好使用Relove私密衣物蛋白酵素去漬抑菌手洗精維持私密衣物美美又香香的，在親密時刻散發的淡淡香氣，最讓人招架不住。

▲劉以豪認為偶爾送女孩子時尚感的生活小物可為感情升溫。

身為「國民男友」劉以豪當然也要傳授一下暖男貼心招數，提點「情感表達障礙」的木訥男子們！劉以豪認為，情侶在一起是兩個人的事，不能全靠女孩子單方面努力維持熱度，男生也要懂得適時的體貼女孩子，除了在情人節、聖誕節這種大節日記得精心準備禮物之外，平時也可以觀察對方的需要，主動送些實用的生活小物，絕對會讓女生感覺驚喜又貼心，像是Relove私密衣物蛋白酵素去漬抑菌手洗精外包裝極具時尚感，平時作為禮物送給女孩子相當討喜，不但不害羞，還能讓雙方感情升溫！

▲Relove時尚外包裝及高端香氣質感，在時尚圈快速竄紅。

Relove大方強調女性重視私密保養是一種時尚的態度，以精品規格打造的時尚外包裝及奢華質感的高端香氣，使品牌在時尚圈竄紅的速度相當快，儘管屢屢在台灣各大購物平台上成為斷貨王，也絲毫不減Relove的熱度，像是國際時尚雜誌VOGUE便將Relove私密衣物手洗精充滿時髦感的外包裝譽為「超級鑽石瓶」，並直指連歐美超模也愛用，在海外更是炙手可熱一瓶難求，榮登國際私密保養指標No.1

今年Relove更受邀參加VOGUE年度盛事--「2019 臺北國際時裝週」。雖是首度踏上台灣國際時尚舞台，卻能完全吸引時尚人士目光，更在信義區香堤大道打造了充滿時尚感的快閃店，透過代言人劉以豪的加持，立刻讓迷姐迷妹掀起一陣熱烈討論；快閃店效益好評不斷，近期更受到ELLE青睞邀約合作，成為少數擄獲國際目光的台灣品牌。預計將於12月參與ELLE SHOP信義A13開幕活動，讓更多女孩們了解，原來私密保養也可以充滿時尚態度。



更多活動資訊請上RELOVE官網查詢https://www.foreverrelove.com.tw