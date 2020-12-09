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屏警推動交通安全月計畫　12月取締重點「未戴安全帽」

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▲屏東縣政府警察局積極推動「交通安全月」計畫，以降低交通事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府警察局積極推動「交通安全月」計畫，以降低交通事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警方積極推動「交通安全月」計畫，每月除針對易肇事違規態樣加強取締外，並會同工程及宣導領域共同推動交通執法與道路安全宣導，提升民眾對於交通規則的認知，養成優質的道路交通文化，全面防制交通事故發生。

▲屏東縣政府警察局積極推動「交通安全月」計畫，以降低交通事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲執行勤務。

根據屏東縣政府警察局統計，2020年1至11月發生交通事故件數與去年同期相比，死傷件數增加34件、單純財損件數增加850件，為有效防制交通事故發生，保障民眾生命財產安全，推動「交通安全月」。

針對民眾關心的闖紅燈、未戴安全帽、酒駕、超速、違規停車及行人違規等項目列為重點違規取締項目；今年12月份重點取締為「未戴安全帽」，2021年元月則以「超速」為取締重點，並逐月分析易肇事路段、路口及時段，加強勤務部署，杜絕交通事故發生。

另在教育方面持續深入校園利用各式集會場合，辦理機車、行人路權等交通安全宣導，使學生從小養成良好交通安全觀念及用路習慣；有關道路工程方面，持續與各分局加強檢視轄內重大交通工程路口、路段，標誌、標線、號誌設置是否合宜，及時通報相關單位處理。

縣警局長李文章表示，交通安全工作的推動必須由傳統的執法手段，進化到防範事故於未然的交通風險管理，藉由「分眾、分齡」的多元宣導，加強高齡者及年輕族群交通安全觀念，更要求員警執勤時如發現有交通號誌故障或道路設計不良情形時，立即反映權責單位專家研議改善，以「不塞車、少事故、減傷亡」為目標，從根本解決交通事故發生問題，建立合理合宜的道路環境，有效降低交通事故發生，保障民眾生命財產安全。

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