銀行排隊…半小時0叫號　「6大地雷時段」讓他等到懷疑人生

▲銀行6大地雷時段，讓人排隊排到懷疑人生。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

現代人或多或少都有到郵局或銀行辦事的經驗，一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，他日前到銀行處理事情，不料抽了號碼牌後，沒想到等了3分鐘以上，竟然連一個號碼都沒跳。文章分享後，引發網友熱烈討論，也有內行人透露，其實去銀行真的要注意時間，「踩到地雷時段，真的會等超久。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他7日下午前往某銀行處理事情，下午2時31分抽了號碼牌，上頭寫著「號碼2618」、「請依叫號，等待辦理」等字樣，不過讓人傻眼的是，他在現場持續等半小時以上，「竟然一個號碼都沒跳」讓他相當無奈。

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▲銀行辦事「等30分鐘0叫號」，讓他等到懷疑人生。（圖／翻攝自爆怨2公社）

文章分享後，引發網友熱烈討論，有人說「15:30後，跳很快」、「我上次只是要開戶，等了兩個小時」、「每次別人都半小時，然後輪到自己的時候只有五分鐘，整個很疑問」、「因為你不是VIP，小客戶愛排多久就排多久，大客戶業務當然優先囉」、「星期一跑銀行等到天荒地老。」

另外日前批踢踢上也有網友進行類似討論，有內行人分析，盡量別挑「6大時段」前往銀行，包含不要挑「每月5日、10號及15號」、「星期一和星期五」、「連假前和連假後」、「月初（5號前）或月底（25號後）」、「不要中午時段」、「不要下午去，建議早上10點左右去，此時行員差不多處理完開門前就排隊的客人。」