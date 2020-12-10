　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

銀行排隊…半小時0叫號　「6大地雷時段」讓他等到懷疑人生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲銀行6大地雷時段，讓人排隊排到懷疑人生。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

現代人或多或少都有到郵局或銀行辦事的經驗，一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，他日前到銀行處理事情，不料抽了號碼牌後，沒想到等了3分鐘以上，竟然連一個號碼都沒跳。文章分享後，引發網友熱烈討論，也有內行人透露，其實去銀行真的要注意時間，「踩到地雷時段，真的會等超久。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他7日下午前往某銀行處理事情，下午2時31分抽了號碼牌，上頭寫著「號碼2618」、「請依叫號，等待辦理」等字樣，不過讓人傻眼的是，他在現場持續等半小時以上，「竟然一個號碼都沒跳」讓他相當無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼銀行辦事「半小時0叫號」正常？　內行人曝6大地雷時段。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲銀行辦事「等30分鐘0叫號」，讓他等到懷疑人生。（圖／翻攝自爆怨2公社）

文章分享後，引發網友熱烈討論，有人說「15:30後，跳很快」、「我上次只是要開戶，等了兩個小時」、「每次別人都半小時，然後輪到自己的時候只有五分鐘，整個很疑問」、「因為你不是VIP，小客戶愛排多久就排多久，大客戶業務當然優先囉」、「星期一跑銀行等到天荒地老。」

另外日前批踢踢上也有網友進行類似討論，有內行人分析，盡量別挑「6大時段」前往銀行，包含不要挑「每月5日、10號及15號」、「星期一和星期五」、「連假前和連假後」、「月初（5號前）或月底（25號後）」、「不要中午時段」、「不要下午去，建議早上10點左右去，此時行員差不多處理完開門前就排隊的客人。」

ET快訊
快訊／6.7強震！基隆區域停電　「土牆崩落」4車遭壓毀
6.7強震「居家檢疫中逃不逃好煎熬」　莊人祥：逃命可但要戴口
快訊／6.7強震晃爆！北市松山區「大樓牆面裂了」
快訊／規模6.7地震今年最大！氣象局曝原因
6.7強震！新竹舊國賓戲院建築崩塌　車輛全遭殃
Live／6.7強震全台狂晃！氣象局最新說明
快訊／6.7強震超晃！高鐵全線停駛13分鐘
6.7地震狂搖！小北百貨「貨架遭殃」…綠色汁液流滿地
「連馬祖都搖晃20秒」　6.7強震驚呆當地人：上一次有感是9
6.7強震全台狂晃！家樂福貨架「紅酒碎滿地」　逛街民眾嚇壞
快訊／6.7強震撼全台　能量相當於5.6顆原子彈
快訊／今年最大地震！21：19「警報狂響」　全台網嚇壞洗版：
快訊／北部6.7強震！瞬間連2震捷運突開門　民眾嚇奔逃
快訊／全台搖晃15秒「21:19規模6.7超大地震」！最大震
快訊／超有感地震！5區達4級以上震度
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市4級地震！南港高壓電纜斷裂　北市災情應變中心三級開設

快訊／規模6.7地震！基隆區域停電「土牆崩落」4車遭壓毀

用澳洲牛舌來做寵物零食　乾杯集團讓毛小孩吃得比主人好

6.7強震晃爆！北市松山區「大樓牆面龜裂」…碎石塊砸人行道

地震狂搖「居檢中逃不逃」好煎熬　莊人祥給答案：逃命可但要戴口罩

快訊／規模6.7震今年最大！氣象局曝原因　不排除一周內有規模4↑餘震

地牛翻身！新竹舊國賓戲院「鐵架、磚頭」被震垮...車輛全遭殃

快訊／大雨不斷又遇6.7地震狂晃！　台鐵猴硐搶修現場狀況曝

「連馬祖都搖晃20秒！」　6.7強震驚呆當地人：上一次有感是921

規模6.7地震全台晃15秒！家樂福貨架「紅酒碎滿地」　民眾逛街嚇壞

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

柯震東「床被工作人員弄亂」超崩潰：走開！　曝光「200萬DC.漫威收藏」…強調「目前單身」

快訊／北市4級地震！南港高壓電纜斷裂　北市災情應變中心三級開設

快訊／規模6.7地震！基隆區域停電「土牆崩落」4車遭壓毀

用澳洲牛舌來做寵物零食　乾杯集團讓毛小孩吃得比主人好

6.7強震晃爆！北市松山區「大樓牆面龜裂」…碎石塊砸人行道

地震狂搖「居檢中逃不逃」好煎熬　莊人祥給答案：逃命可但要戴口罩

快訊／規模6.7震今年最大！氣象局曝原因　不排除一周內有規模4↑餘震

地牛翻身！新竹舊國賓戲院「鐵架、磚頭」被震垮...車輛全遭殃

快訊／大雨不斷又遇6.7地震狂晃！　台鐵猴硐搶修現場狀況曝

「連馬祖都搖晃20秒！」　6.7強震驚呆當地人：上一次有感是921

規模6.7地震全台晃15秒！家樂福貨架「紅酒碎滿地」　民眾逛街嚇壞

雙北簽世壯運主辦城市　柯文哲被問「藍白合」⋯急遞麥克風給侯友宜

美眾院通過臨時撥款…參院即將表決　多爭取7天協商新一輪紓困

枕頭臭爆了！睡覺流口水…暗藏「7大原因」　57%是疾病警訊

快訊／北市4級地震！南港高壓電纜斷裂　北市災情應變中心三級開設

2020靈鷲山水陸空大法會啟建　宗教聯合祈福心靈免疫

雲林虎尾疑車輛老舊行駛間突冒煙　女駕駛驚逃幸民眾勇助未釀災

快訊／規模6.7地震！基隆區域停電「土牆崩落」4車遭壓毀

宜蘭外海6.7級地震　桃園煉油場與桃機、機捷等幸未傳出災情

爽停免費車位　地震搖下露臺5車慘命中：是20年老危樓　　

宜蘭外海6.7強震傳災情　員山鄉永同路電線斷落警方警戒中

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

快訊／國家警報狂響！北部21:19地震「劇烈晃動」超有感

快訊／東北地區有感地震！11區最大震度4級

快訊／全台搖晃15秒！21:19規模6.7地震最大震度4級

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

規模6.7地震全台有感　家樂福紅酒摔碎

快訊／北部6.7強震！捷運減速民眾受驚

快訊／臉書、IG「訊息當機」！錯誤回報衝高

入冬最強！大雨彈再炸急凍變天

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

直逼冷氣團　急凍13°C最冷時間曝

好市多鮮奶「黃蓋限量版」？官方回應了

叫外送被嗆你是沒腳嗎　網看對話：21分鐘

企鵝妹自爆「無套、多P性愛史」！1晚3次4種姿勢

更多熱門

相關新聞

戶頭多1.5萬！她一回台就匯還：受害還被告

戶頭多1.5萬！她一回台就匯還：受害還被告

一名女網友發文表示，3月因他人存錯戶頭，導致她的帳戶忽然多出1萬5000元；然而，她因長年住在國外，所以在返台前手機並不通，必須等她6月回台後才能匯還，豈料，她卻莫名其妙被對方提告，「明明我才是受害人，為什麼會變成被告？」貼文一出，立刻引發熱議，不少網友看完後也覺得莫名其妙。

她拿「1800張1元人民幣」存銀行被拒

她拿「1800張1元人民幣」存銀行被拒

成功攔阻400萬　彰警＋行員連線堵詐騙

成功攔阻400萬　彰警＋行員連線堵詐騙

金庫被炸開！巴西歹徒重裝洗劫銀行

金庫被炸開！巴西歹徒重裝洗劫銀行

委員爆公股銀年輕人留不住　主管老摳摳

委員爆公股銀年輕人留不住　主管老摳摳

關鍵字：

銀行

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

快訊／國家警報狂響！北部21:19地震「劇烈晃動」超有感

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

真有外星人！美國保密協議簽下去了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！超狂身材曝光

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面