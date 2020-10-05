網購遊戲卡「滿滿蒜香味」傻眼...賣家：有洗過　左上驚見亂入亮點

▲用便當盒裝遊戲卡片。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今網購取貨，沒想到商品竟是以便當盒和零食袋包裝，重點是內部氣味猶存，還有一點油油的，讓她哭笑不得，儘管店家道歉表示有洗過，但大多數人仍覺得母湯。

女網友在爆怨公社傻眼直呼，「請問這是不是有點環保過頭了？左邊便當盒有沒有用過我是不知道，但可樂果你不要跟我說沒用過，還沒開就覺得我的商品會充滿蒜香味了，我還寧願你用報紙包一包，像旁邊那個中規中矩的包好不好嗎？」

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原po表示，自己買的是遊戲卡片，沒想到自帶蒜香特效，事後她留言向賣家反應，而對方有表示歉意，並強調袋子是洗過的，「不過打開還是有點油油的，如果是椰子的話感覺會好一點，蒜香有點臭。」

▲雖然零食袋洗過了，但還是有味道。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，大家紛紛回應，「我覺得便當盒如果沒用過，是乾淨的、新的，我可以欸，但可樂果真的不行」、「我收過人蔘盒子裝的，濃濃的蔘味，可樂果我覺得不行」、「破壞袋一個才幾塊錢」、「很有味道」、「太扯了！至少也用紙袋或非透明塑膠袋包裝吧！我之前收過用拜拜香環的紙盒裝的包裹」、「收過面紙盒，裡面防撞包材是泡麵袋」、「這種包裝我一律不簽收」。

另外，不少眼尖網友發現左上角亮點，瞬間被逗笑了，歪樓笑回「聞到蒜頭味的柯基」、「狗狗亂入」、「狗狗好像很期待洋芋片打開那瞬間」、「我看到旁邊等吃可樂果的」、「左上狗狗好可愛」、「看到狗狗必須給讚」。

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