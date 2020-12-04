「操作槍」最後申報期限倒數　非法持有最高罰20萬元

▲操作槍納入管制，如果未申報可罰20萬元。（資料畫面）



記者陳豐德／新北報導

操作槍報繳倒數！槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1修正案，已在今年6月10日總統公布施行，修法前已持有操作槍的團體、民眾，應在12月11日前攜帶操作槍、身分證明文件，到戶籍地的警察局、分局辦理「報備持有」或「自願繳銷」，完成鑑驗及發照後就能合法持有；如果未報備違法持有者最高可罰20萬元罰鍰。

本次修法是為修正「模擬槍」定義，將撞針洞未貫通，滑套槍機內不具撞針及刻意規避模擬槍應具備「打擊底火」要件的「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇。

此外本次修法並未涉及低動能遊戲用槍，不影響玩具槍業者及玩家權益，同時為尊重及維護原住民傳統文化、保障其合法及安全使用自製獵槍，也將自製獵槍所需主要組成零件及彈藥，納入除罪範圍，並由專責單位輔導，以提升安全性。

三重警分局特別提醒持有操作槍、模擬槍的民眾需注意，修法前已持有操作槍的團體或民眾為維護自身權益，應在今年12月11日截止前，攜帶操作槍及身分證明文件至戶籍所在地的警察局或警察分局，辦理報備持有或自願繳銷，待完成鑑驗及發照後，即可合法持有。如未能於期限內完成報備程序，依新修正條文，違法持有者最高可處新臺幣20萬元罰鍰。

▼操作槍報備持有或撤銷流程。（圖／記者陳豐德翻攝）



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