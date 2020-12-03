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JASONS家電加價購「最低31折」！限定聖誕包裝搶攻IG版面

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▲▼JASONS超市嚴選多款獨家限量商品，推出耶誕包裝（圖／JASONS提供）

▲JASONS超市嚴選多款獨家限量商品，推出耶誕包裝。（圖／JASONS提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻年末聖誕送禮商機！JASONS超市嚴選多款獨家限量商品，推出耶誕包裝的餅乾、巧克力等送禮選擇，包括香港必買2020「珍妮小熊四味綜合曲奇餅」、耶誕限定包裝酒款，預計成為IG打卡版面吸睛主角；此外也同步限時推出「食尚家電加價購」共5款高質感日系家電，最低31折優惠。

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看準年底商機，JASONS精選多款擁有繽紛包裝的餅乾、巧克力，以及趴踢必備的節慶酒品等，特別推薦香港必買2020聖誕限定包裝「珍妮小熊四味綜合曲奇餅」，共有奶油花、咖啡花、脆奶油、葡萄燕麥4種暢銷口味，入口即溶的鬆酥口感讓人欲罷不能，即使不出國也能品嚐香港原裝進口的香濃美味。

▲▼JASONS超市嚴選多款獨家限量商品，推出耶誕包裝（圖／JASONS提供）

▲JASONS嚴選多款獨家限量商品，推出耶誕包裝。（圖／JASONS提供）

而義大利經典品牌Sorini也推出「聖誕暖心陶瓷杯」以及「聖誕小屋巧克力」，精緻的聖誕造型，隨意放在家中一角就能立即增添濃濃的聖誕氛圍，點亮滿室的溫暖。此外JASONS還網羅包括「嚕嚕米軟糖系列」、「Hello Kitty牛奶糖禮盒」、「帕瑪雪花/薑餅人焦糖脆餅」等多款療癒系卡通造型禮盒，讓消費者依據喜好挑選最適合的禮品。

▲▼JASONS超市嚴選多款獨家限量商品，推出耶誕包裝（圖／JASONS提供）

▲JASONS嚴選多款獨家限量商品，推出耶誕包裝。（圖／JASONS提供）

另有吸睛耶誕限定包裝酒款，包含比利時「迪力聖誕啤酒」，應景紅瓶蓋搭上童趣可愛的聖誕帽小象包裝，擺上餐桌瞬間成為鎂光燈焦點，更是IG打卡版面最吸睛的主角！而「西班牙醜醜熱紅酒The Ugly Gluhwein」更替瓶身穿上了聖誕老公公毛衣，不必再費心包裝就能送上最暖心的聖誕禮物。

▲▼JASONS超市嚴選多款獨家限量商品，推出耶誕包裝（圖／JASONS提供）

▲吸睛耶誕限定包裝酒款，包含比利時「迪力聖誕啤酒」、「西班牙醜醜熱紅酒」擺上餐桌瞬間成為鎂光燈焦點，更是IG打卡版面最吸睛的主角。（圖／JASONS提供）
 
JASONS也同步推出「食尚家電加價購」活動，最低31折，即日起至明年年2月17日，單筆消費滿500元可獲贈1點，集滿2點即可加價購，兌換至2021年2月28日止，包括日本狂銷的「千石阿拉丁2枚燒烤箱」，粉嫩馬卡龍色系，配上內建專利0.2秒瞬熱與多元化的料理方式，精緻外型又實用；而來自日本、擁有智能灰塵感應器的「IRIS 3倍氣旋偵測無線吸塵器」，能高效除去塵汙和細菌，提供消費者盡情享受新鮮乾淨的環境，時刻感受幸福的美好氛圍。

▲city’super獨家引進ROYCE’巧克力，推出5款「耶誕限定禮盒」。（圖／city`super提供）

而看好耶誕送禮需求升溫，city’super也獨家引進來台販售的日本北海道巧克力第一品牌ROYCE’，在台推出5款「耶誕限定禮盒」，其中有4款為首度推出的應景包裝禮盒，即日起至12月7日凡預購「耶誕限定禮盒」可享早鳥優惠85折。

7-ELEVEN近也推出為期一個月的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，超過30項獨家禮品提案，滿足消費者在交換禮物、聖誕派對的需求，另有預購品「Kakao Friends聖誕拖鞋組」、「皮卡丘與卡比獸藍牙喇巴」、「OREO餅乾音樂盒」OREO餅乾就是唱片，放上一片就能播放音樂，咬一口還能切換體驗5種不同旋律，更可錄製語音訊息送朋友，適合交換禮物或派對送禮。

▲7-ELEVEN全新一檔集點送活動12/2登場，同步也推出為期一個月的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

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