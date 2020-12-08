人夫懷疑妻子「偷吃公公」！做3次親子鑑定...竟毀了完美家庭

▲鄭男長期在外地工作，好不容易遇到一拍即合的對象，婚後卻發現兒子長得不像自己...（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸一名鄭姓男子常年在外工作，好不容易與妻子生下一子，怎料兒子長大後愈來愈不像自己，反倒長得像爺爺，不禁心生懷疑，瞞著妻子做了3次親子鑑定。最終結果正式出爐，鄭男欣慰不已，不料家庭依舊破碎…

根據《網易新聞》報導，鄭男常年忙於工作，總是在外地出差，只有逢年過節才能與家人團聚。早年經親友介紹，他好不容易與現任妻子結識，兩人一見鍾情，相處後格外投緣，攜手步入婚姻殿堂。

兩人結婚後，想趁年輕擁有愛的結晶，所以即便生活節奏快速、相聚時間不多，仍努力「做人」，總算在婚後6個月傳出好消息。後來妻子臨盆，鄭男還特地從外地搭乘最早一輛航班，陪伴妻子生產，並迎接孩子出世。

▲鄭男眼見兒子逐漸長大，卻長得愈來愈像爺爺，竟開始懷疑妻子與公公有染。（圖／免費圖庫Pexels）

孩子出生後，妻子倆都沉浸在為人父母的喜悅中。不料隨著孩子年齡增長，鄭男發現兒子長得一點都不像自己，反而愈來愈像爺爺，這讓長期孤身在外的他開始胡思亂想，甚至懷疑父親與妻子有不可告人的秘密。

為了釐清心中的猜想，鄭男決定瞞著家人進行親子鑑定，還先後找了3間醫療機構，最終3份報告均顯示，兒子確實是他的親生骨肉，讓他欣喜不已。不過，他萬萬沒想到的是，妻子得知此事後，認為自己的貞節遭到羞辱，毅然決然提出離婚。

事實上，孩子長得像長輩是正常情況，因為基因再次重組，可能使家族遺傳的樣貌特徵在間隔數代後重新出現，包括性格特質、語言表述和樣貌姿態，也就是一般俗稱的「隔代遺傳」。

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