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陸首艘075兩棲攻擊艦部署海南三亞　未來扮攻台要角

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▲▼中國075兩棲攻擊艦。（圖／翻攝自人民網）

▲中國075兩棲攻擊艦示意圖。（圖／翻攝自人民網）

實習記者湯子暘／綜合報導

中國首艘075兩棲攻擊艦已停泊在海南三亞，預計在明年投入部署在南海，同時也可能在攻台行動中扮演重要角色。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）指出，075型是中國目前最大的兩棲攻擊艦，也是世界第三大，可搭載30架直升機與數百名軍力。

根據《南華早報》報導，中國南方戰區司令部的海軍艦隊負責監視台灣海峽與南海。解放軍前任教官宋中平表示，「如果解放軍想奪回台灣，那麼東部與南部司令部就必須一起行動。另外，075型也適合在海況更加複雜的南海進行全面性的海上試驗。」

台灣海軍官校前任教官呂禮詩認為，一旦解放軍要攻台，075型將可以轉變為過渡登陸平台，「解放軍的直升機中隊需要靈活的登陸平台來補充燃油，以及其他的後勤補給，而部署於南海的075型將會是最好的選擇。」

中國解放軍在8月的一次軍演中，有實驗將「民用重型船舶」作為直升機降落平台，模擬未來應用於075型的狀況。軍事專家周晨明表示，075型可以同時向南海偏遠島嶼運輸支援，這一點尤為重要。

CSIS上個月發布的衛星圖上顯示，075型已經進入南海爭議海域進行第二輪測試。解放軍的官方網站也表明，今年初冬時有在南海進行為期9天的實彈演習，但並未註明是否有包含075型。

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