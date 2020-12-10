「魔幻重慶」整社區蓋大佛脖上！住戶拆外牆驚呆「疑有千年歷史」

▲重慶一個社區蓋在大佛脖子上，居民幾十年來都不知情。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶市一處社區近日進行外牆拆除，拆到一半突然發現一座13公尺無頭大佛，且整個社區就是蓋在大佛的脖子上。據傳，該座佛像建於宋代，已有超過上千年的歷史，但當地官方強調，專家還正在鑑定之中，一切以鑑定結果為準。

發現無頭大佛的社區位於重慶市南岸區南坪正街，近期正進行外牆改造，工人清除了周邊的雜草與樹木，才拆除了最外圍的外牆，就發現了大佛，進一步整理之後，更驚訝大佛竟高達13公尺。

照片顯示，無頭大佛整體呈現坐姿，大約有3層樓高，腹部有精緻雕刻痕跡，雙手還捧著一個圓形石頭，但手腕處有損壞缺失。當地媒體指出，石像位置曾有一間寺廟，但於1990年拆除改建成住戶社區，推測寺廟當初就是特意蓋在佛像上的。

重慶南岸區文物管理所指出，無頭佛像屬於石質文物，處在室外，有一定程度風化屬正常，網路上傳言佛像是宋代產物，有千年歷史，但目前頭像缺失，無法確定年代，必須要等待專家鑑定，一切以專家鑑定結果為準。

重慶市依山而建，由於地形緣故，很多建築都是沿著山坡建造，視覺感相當「3D」，有「魔幻重慶」之稱。大佛的發現引起許多網友的關注，但不少人都直言不太意外，因為重慶本來就是一個魔幻城市，「住了幾十年都沒發現，太厲害了！」「重慶真是神奇的地方，房子哪裡都蓋得起來。」