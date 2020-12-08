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花蓮重慶市場斬獲「金馬獎」！豬肉店獲東部唯一五星名攤

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▲花蓮市重慶市場今年獲得經濟部評核為防疫典範市集。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市重慶市場今年獲得經濟部評核為防疫典範市集。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年摘下宜花東第一個榮獲四星認證優良市集的重慶市場今年獲得經濟部評核為防疫典範市集，花蓮市長魏嘉賢6日下午特地頒獎表揚自治會，同時也肯定包括五星樂活名攤五路發豬肉店在內的多個業者，感謝他們為花蓮市爭光，並呼籲民眾每週排定一至兩天到傳統市場採買生鮮食材，全家一起在家吃飯，感受人與人之間的情感鏈結。

經濟部中部辦公室多年來推動「樂活菜市仔競爭力提升計畫」，由於具有「菜市仔金馬獎」的魅力，吸引各縣市不少市集及攤商爭取，透過經濟部及地方政府輔導，爭取星級認證，進而建構傳統市場新風貌。今年獲得經濟部評核防疫典範市集幾乎全都集中在六都，但花蓮市的重慶市場、東大門夜市及新竹縣竹北市的仁義攤販集中場也因防疫應變獲得肯定而榮獲防疫典範市集。

此外，重慶市場今年獲經濟部評核星級認證者有五攤，其中五路發豬肉店獲得最具魅力的「五星級樂活名攤」，是宜花東傳統市場裡唯一的璀璨五星。其他獲中央政府評核的還包括四星認證的王家水餃、楊記豆干、阿俊放山雞及三星認證的健草農園，他們均在上月23日前往桃園市由經濟部公開表揚。
今年八月獲經濟部評核入選樂活市集名攤滷味王十大優勝的新珍香燒肉店今天也與樂活名攤的業者一起，由市場所長邱信都及重慶市場自治會主委陳愛玲陪同接受魏市長表揚。邱信都說，由花蓮縣政府評核的三星認證佳鑫豬肉、賀田菇菇、鼎吉大腸麵線、角龍魚行、洪家製麵等則待花蓮縣政府擇日公開表揚。

▲花蓮市重慶市場今年獲得經濟部評核為防疫典範市集。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢表揚重慶巿場自治會及獲得星級樂活名攤商家。

獲得星級認證是相當不容易的事，魏嘉賢強調，市公所持續宣導防疫之外，對於市場的設備及設施也會逐步改善，希望導入更多的家庭能在每週至少有一至二天能在家裡開伙，來到傳統市場採買新鮮食材，重新建立起人與人之間的情感鏈結，感受溫馨的市場文化。

重慶市場今年獲得防疫典範市集的肯定，自治會主委陳愛玲說，魏市長今年初曾經一人獨飾五個角色宣導防疫，同時親錄防疫談話在市場內播放，提醒民眾做好防護措施，市長都這麼認真了，攤商們還能不加油嗎？自治會因此呼籲攤商自發性戴上口罩，並配合中央做遮罩及隔板，在市場通道處及廁所都放了酒精供民眾使用。同時也因疫情需要，在市場進行全面消毒，也印製口罩宣導發給攤商提醒民眾戴口罩。陳愛玲強調，唯有做好防護措施，才能使消費者安心購物。

▲花蓮市重慶市場今年獲得經濟部評核為防疫典範市集。（圖／花蓮市公所提供，下同）

五路發豬肉店獲得「五星級樂活名攤」，是宜花東傳統市場裡唯一的璀璨五星。

宜花東傳統市場唯一獲得五星級樂活名攤的五路發豬肉店，在攤位特色上，提供具有低溫冷藏的攤台，確保肉品新鮮度，且使用RO逆滲透過濾的純水清洗肉品後再絞肉，讓衛生安全有保障。業者邱茂源說，他們販賣的豬隻經過特別挑選，為維持品質不惜成本，只選成熟度夠且只吃廚餘跟酒槽的母豬。而且響應魏嘉賢市長提倡的行動支付政策，五路發豬肉店提供多元支付及信用卡刷卡服務，還有外送與宅配寄送，價格表更是透明化，讓消費者可以一目了然。

王家水餃今年從三星晉升為四星，業者陳愛玲說，在食材挑選方面為消費者做好把關，包括蔬菜及肉類都會要求有認證標章，未來將會針對所用食材標示，讓消費者購買時可以做為參考。

▲花蓮市重慶市場今年獲得經濟部評核為防疫典範市集。（圖／花蓮市公所提供，下同）

王家水餃今年從三星晉升為四星。

北港蒜頭楊記豆干今年雙喜臨門，不但從三星晉升為樂活名攤四星，今年八月更入選「樂活市集名攤滷味王」。業者洪秋萍是第二代經營，她說，透過地方政府鼓勵來爭取經濟部專業輔導，可以針對自己的缺失來改進，並提供給消費者優質的產品，這才是「雙贏」，因此明年若有機會，將會再爭取晉升五星。

在傳統市場的熟食料理中，各式滷味幾乎是美食的「扛霸子」，無論是主菜或佐酒均是老饕的最愛。曾取得樂活名攤四星認證評核的中華市場新珍香燒肉店，他們的滷豆干曾在2018年入選傳統市場星級名攤十大滷味，滷大媽鐵滷蛋也拿到星級名攤優勝滷味的肯定。事隔兩年後，新珍香業者許詠晴及黃齡瑤將滷大媽鐵滷蛋再度角逐，透過評審盲選試吃，滷鐵蛋依舊是評選的最愛，今年再度於「樂活市集名攤滷味王」入選前十大優勝。

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