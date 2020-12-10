竹北脫逃勾戒護就醫惡夢！仿電影《教父》廁所取槍…逼退3獄警

▲台南看守所受刑人林承旭2006年服刑期間，竟趁一次外出就醫的機會逃跑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／綜合報導

新竹縣竹北警分局9日發生通緝犯脫逃事件！2名警員在戒護槍毒重罪通緝犯就醫時，遭其女友趁機推阻，他秒進接應車輛脫逃，目前警方正在全力緝捕。其實，趁戒護就醫脫逃的案例在台灣過去就曾發生過，甚至情節類似電影《教父》，直接在廁所取槍，一逃就是49天。

台南看守所受刑人林承旭，過去因竊盜案遭判刑8個月，不料他2006年服刑期間，竟於11月16日外出就醫的機會，趁如廁時從廁所隔間下方空隙取得同夥楊姓男子提供的槍枝，情節類似電影《教父》。他自行打開手銬後，在接應計程車抵達時，掏槍逼退3名戒護人員，同時喝令計程車司機下車，劫車逃逸。由於案發過程實在快速且精準，檢警認為這場逃脫計畫應該策謀許久。

據了解，林男劫走的那輛計程車，當日下午1時許即在醫院後方空地被發現，不過警方到場時，他人已不知去向。而警方追了將近2個月，直到案發隔年查緝一起毒品案時才發現林男的行蹤，2007年1月4日下午在台南安平將他逮捕歸案。

當時承辦的檢警曾指出，林男是在3名戒護人員陪同下協助就醫的，當時3人連同林男乘坐一台計程車前往門診，就診結束後林男說要上大號，隨即由2名戒護人員帶至廁所，1人在男廁外等待，另1人在廁所門外戒護。

受刑人逃逸後，台南看守所指出，林男從入監以來至逃逸前，總計有7次戒護就醫的紀錄，由於因需長期治療，每次都是同一個醫生，認為應該是因為這樣，所以讓同夥得以方便觀察他行蹤，並趁機提供槍械。

另一起戒護就醫逃跑案件，同樣是發生在「廁所」，基隆監獄一名犯人，因為毒癮發作身體不適，被送至長庚醫院戒護就醫，不過期間他竟謊稱要上廁所，接著就把廁所馬桶蓋拆下朝窗戶砸，破窗沿小巷逃逸，但因腳鐐受限實在跑不遠，遂僅躲在十幾公尺外的一處回收場，最後仍遭醫院警衛發現，由獄警將他帶回。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►快訊／竹北通緝犯籍斯瀚「高清無碼照」曝！遭起底毒品圈女性天菜

►快訊／竹北脫逃犯桃花超旺！接應3女全紅粉知己 人夫見新聞綠爆

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版