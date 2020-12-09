假借要開房！他「直衝廁所」下秒轉身走人　業者傻：清潔費也不付

▲該男子上完廁所後便轉身走掉。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

記者施怡妏／綜合報導

在戶外遇到尿急時，多數人會尋找加油站解放，但有人竟然到旅館假借看房間名義，行上廁所之實，一名溫泉旅館女業者憤怒表示，接到一通男子的電話表示要訂房，到現場之後帶對方上樓看房間，結果該男子竟然直接走進房間廁所，然後轉身就開車離開，誇張的行徑讓她超級傻眼。

該名女網友在「宜蘭知識+」發文，她在宜蘭礁溪溫泉旅館上班，接到一名男子打電話來表示要訂房，到現場之後帶上樓看房間時，對方居然直接走進廁所，上完之後轉身下樓，便開著車離開，「房間他並沒有要訂，也不願付清潔費，我請他道歉他才道歉，我請他付清潔費，錯了嗎？」

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▲假借要訂房，其實是要上廁所。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

貼文一出後，許多網友直呼「超扯」，「借廁所並不可恥，但假借訂房強行使用他人廁所就是無恥」、「沒送他一拳當宜蘭名產有點可惜」、「要借廁所直接講就好了、還用騙的」、「沒錢路邊上一上就好了」、「尿急可以去加油站啊」、「原來還有這種招」。

多數網友指出，現在許多加油站或是超商都有提供廁所可以使用，如果只是想跟旅館借廁所，可以直接用說的，大廳也有廁所可以借，不需要用騙的。此外，貼文中的照片也拍出該男子的車子，開得是百萬名車，網友們也紛紛表示，「有錢買車沒錢付清潔費嗎」、「開好車不代表有水準，口袋空空的一堆」。