竹北脫逃犯起底！隨身帶「貝瑞塔」　信號彈縱火尋仇被通緝2次

記者劉昌松／台北報導

新竹縣脫逃通緝犯籍斯瀚前科累累，曾因詐欺案遭判刑通緝，之後又因為在電話中和人吵架，就帶著朋友上門叫囂，丟信號彈縱火，2017年底在街頭警方攔查找出1把改造手槍和2顆子彈，今年7月因毒品案被判4月、槍砲被判1年7月，縱火判3年7個月確定後，遲不報到入監而遭通緝。

▲脫逃通緝犯籍斯瀚高中肄業，有毒品、詐欺、偽造文書等多項前科。（圖／記者陳凱力翻攝）

根據判決記載，籍斯瀚2010年間就因詐欺案件遭判刑2月，但是他連易科罰金都懶得繳，被發布通緝，2012年間，他在新竹市騎車沒有禮讓行人，被警察攔下開罰時，在罰單上冒簽朋友名字，因此又被依偽造文書判刑4個月，這次他乖乖入監。

2014年12月，籍服刑完畢出獄，沒有繼續唸完高中，2017年6月間，因為看朋友「阿祖」打電話和人吵架，他把電話搶過去跟著相罵嗆聲，隨後就帶著阿祖等人殺到對方家門口，籍叫囂「出來啊」，見沒人回應，就讓同行有人丟持信號彈後離開，結果火勢順著被害人家門前的雜物助燃延燒，把1樓大門、天花板燒得焦黑，2輛機車也受到波及，所幸消防隊趕到撲滅，未造成人員傷亡。

2017年7月，檢警追查縱火案搜索籍的住處，又查到他持有咖啡包，還曾轉讓給有人吸食；12月，籍在路上被警察攔查，機車坐墊下藏有1把改造貝瑞塔（BERETTA）手槍，以及子彈2顆；籍因累犯被依轉讓毒品罪判4月、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判1年7月、縱火未遂判3年7個月，2020年7月由最高法院駁回上訴確定。

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