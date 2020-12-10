萬華遶境67警「爆肝執勤」22小時　包含老病能上全上了！分局致歉

▲侯漢廷接獲員警爆料。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

記者葉國吏／綜合報導

今年萬華青山宮遶境落幕，除了連三日的高分貝噪音讓居民深受其擾外，台北市議員侯漢廷8日爆料，接獲數名警察陳情，轄區萬華分局所屬近百位員警，在連續三天遶境活動期間，自早上八時至翌日清晨六時，每日竟連續服勤22小時。對此萬華分局致歉。

侯漢廷抨擊，如此馬拉松執勤方式，非旦造成員警疲於奔命，體力不堪負荷，許多一線維安員警，更置身炮聲隆隆，炮仗轟轟的危害風險中，導致全身制服沾滿炮灰、煙塵，連正常換洗時間都沒有。

他指出，萬華分局長更該徹底檢討，怎有如此濫用警力班表產生？讓人連續服勤22小時？將帥無能、累死三軍莫過於此，未來絕對必須杜絕類似情形再度發生！警察不是保母、更不是機器人！

▲艋舺青山宮青山王祭典。（圖／記者李毓康攝）



對此萬華分局表示，經調查遶境活動期間，有服勤超過22小時的情形，只在12月6日活動第3天時出現，分局內外勤員警共計67員，皆編為機動處理組及陣頭隨扈人員。會有超勤的狀況是因為當天有總統來訪的「永和勤務」，消耗170名警力，同時考量遶境活動持續進行，分局其餘125員警力皆投入遶境交通、維安。

根據聯合報報導，有基層員警透露，為了這次遶境「包含老的病的，能上的全上了」分局各組隊內外勤人員停休上崗，將可用警力提升到最大值，對此萬華分局除了向所有執行遶境勤務的員警致謝，致使部分員警超時服勤部分，也要向員警致歉，將予以補休。