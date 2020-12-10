騎士闖「青山宮管制區」　6分鐘影片控警亂抓人！衝撞入鏡被打臉

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子7日下午3時許騎機車行經台北市萬華桂林路，恰好遇上艋舺青山宮遶境活動最後一天，但他無視道路管制硬闖進人群中，被警察攔下還調整行車紀錄器鏡頭角度拍下遭逮過程，並PO上臉書「爆料公社」討拍，沒想到反遭網友們一面倒抨擊、打臉。

▲影片畫面其實是林男「第二次」騎車硬闖管制區。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

林男聲稱，當日他行經萬華桂林路，「不知道犯了什麼法」，竟然被警員強行帶到派出所，莫名遭到暴力脅迫。影片中，他無視路邊一整排的警示路障，硬是逆向騎進管制區中與人群爭道，隨後馬上被警員攔下，但他還是執意要往前騎，此時遶境隊伍剛好抵達，雙方一度卡在路中央。

林男堅持不肯繞路，並調整好行車紀錄器的鏡頭角度，想要拍下自己「遭警員脅迫」的過程，下車後還不斷逼近其中一名警員，結果反遭3、4名警員制伏，還被抓包機車沒有掛車牌，他越講越生氣，馬上掀開椅墊表明是因為修車才會拿下車牌，也不肯出示駕照等證件配合調查，最後被兩名警員架著直接送進派出所。

▲警員上前攔阻。

進了派出所的林男一邊喊著要叫律師提告，一邊控訴遭警員推擠，造成腳部受傷，要去驗傷。其他警員被鬧得火氣也上來了，反問剛才為何要騎車衝撞，他則回答「油門是你們按的」，直到另一名警員發現安全帽上的行車紀錄器還在錄影，連忙制止，影片畫面才轉暗結束。

事後林男將這段6分鐘的影片上傳到臉書「爆料公社」（現已刪除），指控警方執法過當。不過，網友們看完影片紛紛留言力挺警員，認為他硬闖管制區事小，但故意把車牌藏起來就要罰了，「第一點，警察可以告你妨害公務，管制區域還要硬闖，第二拒檢，第三沒車牌，你叫律師來有用嗎？3條隨便一條你都要吞下去」、「拜託，連派出所內不可以錄影都不知道，要鬧事前先查一下法條吧」。

▼林男被帶回派出所仍不斷指責警員。