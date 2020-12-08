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社會 社會焦點 保障人權

包租婆遭殺留「血書」指引破案？兇手鬼扯：是她打蚊子碰到刀子

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記者陳豐德／綜合報導

2011年5月初台北市萬華區一名包租婆牛靜華突然失聯，妹妹破門時，看她倒臥在床上、氣絕多時，鮮血噴得整間房都是，屍體旁抱枕還留下字跡模糊的血書「陳OO」，恰巧牛女的前男友竟也姓陳，但真有那麼簡單？Podcast節目《我在案發現場》找來資深刑警，他回憶兇手到案後竟然說牛女是為了打蚊子，打到自己持美工刀的手才錯手殺人，被法官當庭痛斥荒謬，判處無期徒刑。

▲點擊播放邊看邊聽

包租婆牛靜華（53歲）當時就住在台北市南京東路上的華廈，她不僅獨自住了一戶，並且7、8樓也是她所有，並對外出租，經濟狀況十分富裕。但由於牛女有嚴重腎臟病，每隔幾天就去洗腎的醫院發現她沒來，趕緊通知妹妹，不料妹妹到牛女住處破門而入時，屋內瀰漫著濃厚屍臭味，而牛女已全身發黑仰躺在床上死亡。

刑警趕抵屋內，發現案發現場鮮血濺滿牆壁，牛女頸部有一到10幾公分的線狀凝結血漬，初步研判是以刀子割開脖子；但鑑識小組在屋內沒有打鬥痕跡、門窗也均反鎖沒被破壞，更奇怪的是現場並沒有發現刀子，整起事件是自殺？或是他殺？成了專案小組頭痛的第一個點。

▼包租婆牛靜華遭殺害，屍體旁抱枕上用血書寫著陳OO。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼包租婆牛靜華遭殺害，兇手故佈疑陣用血書在抱枕上寫著陳OO想誤導警方。（圖／記者陳豐德翻攝）

老刑警當時接獲牛女妹妹通報趕抵現場，發現屍體旁的抱枕用牛女的血寫上「陳OO」等字，懷疑是牛女死前想透過「血書」，告訴警方兇手是誰。由於鄰居也指證近日經常聽到牛女與陳姓前男友在吵架，警方監控陳男一陣子後，隨即將拿著全身家當的他帶回偵辦。

刑警回憶一找來陳男後，就給他看案發現場牛女死狀、血跡四濺的照片，陳男嚇得歇斯底地慘叫「別再給我看了」、「是我殺的」，並不斷向牛女懺悔認罪；就在同事越是開心能順利破案時，老刑警心裡頭越感覺不太對勁……

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我在案發現場

▼什麼是Podcast，快點開看介紹。

▼兇手大白天卻穿著雨衣進出，遭警方盯上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼包租婆牛靜華遭殺害，兇手故佈疑陣用血書在抱枕上寫著陳OO想誤導警方。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼兇手到案後竟辯稱牛女是為了想打蚊子，才不小心揮到自己持刀的手。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼包租婆牛靜華遭殺害，兇手故佈疑陣用血書在抱枕上寫著陳OO想誤導警方。（圖／記者陳豐德翻攝）

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