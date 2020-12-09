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社會 社會焦點 保障人權

女童遭軟禁12年！她隨口一句｢女人愛逛賣場｣ 　竟成破案關鍵

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記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣11歲謝姓女童2008年被林姓生母帶走後人間蒸發，期間沒有出入境、申辦勞健保及信用消費等紀錄，使警方偵辦一度陷入瓶頸，直到有承辦員警聽見妻子無意間說「女人最常逛藥妝店及大賣場」，才讓警方開始用名字比對各地藥妝店及賣場會員資料，最終也在高雄鹽埕找到失蹤12年的母女。

▲▼彰化女童離奇失蹤12年獲救！遭媽藏高雄軟禁　23歲瘦成32kg皮包骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲失蹤12年的女童如今已長大成人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，11歲謝姓女童在就讀小學五年級時，父母因為感情生變而離婚，法院將她的監護權判給了父親謝男，不料不久後母親林女卻利用探視機會將她帶走。謝男發現怎樣都聯絡不上前妻及女兒時趕緊報警，不料母女倆就像是人間蒸發般音訊全無。

警方2008年2月發布女童失蹤通報，但尋找了12年仍找不到人，甚至有人認為女童恐怕已經凶多吉少，加上女童完全沒有就學、身分請領、健保等相關資料，林女也沒有出入境、勞健保及信用消費等紀錄，使警方偵辦陷入瓶頸，但承辦該案件的員警仍不放棄希望，依靠稀少的線索抽絲剝繭追查。

▲▼彰化女童失蹤12年，租屋處監視器畫面。（圖／民眾提供）

▲林女租屋處的監視器畫面。（圖／民眾提供）

根據華視新聞報導，全案直到有承辦員警聽見，妻子在聊天時隨口說了一句「女人最常逛藥妝店及大賣場」，讓他們決定調查林女老家附近的藥妝店、生活百貨及大賣場會員資料，並且真的查出林女在某藥妝店辦有會員，附近監視器更曾經拍下林女帶著謝女外出購物畫面，最終也在高雄鹽埕找到失蹤12年的2人。

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