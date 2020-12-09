台中男衝桃園摩鐵　警臨檢騙穿衣突鎖門自2樓跳下...腿斷哀曝內情

▲遭通緝的郭姓男子8日晚間投宿桃園某摩鐵，桃園警分局員警臨檢時報假名，趁機跳樓摔斷腿在地上哀號。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

遭台中地檢署通緝中的郭姓男子，8日晚間投宿桃園市桃園區某家摩鐵，正好碰上警方臨檢，郭男聲稱未帶證件卻謊報假資料，員警查出是假資料要郭配合調查，郭男佯稱要穿衣服卻趁機關上房門，從2樓開窗跳樓逃逸，未料卻摔斷腿，倒在地上哀號不已，也被守候員警當場逮捕到案，員警通報消防局協助送醫，再依過失傷害通緝解送台中地檢署歸案。

桃園警分局指出，8日晚間7時30分許，青溪派出所員警在轄區某摩鐵臨檢，其中43歲的郭姓男子聲稱未帶證件，謊報身份資料後被員警發現是假資料，員警請郭配合調查，郭男佯稱要穿好衣服，卻轉身關上房門，員警聽見房內有開窗聲音，直覺郭男可能企圖跳樓，立即衝下一樓，果然看見郭男跳樓逃逸。

▲因案遭通緝的郭姓男子，8日晚間投宿桃園區某摩鐵遇上警方臨檢跳樓逃逸，被員警當場逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

郭男跳樓後一拐一拐的表情痛苦，隨即倒在地面哀號，聲稱自己左腿摔斷了，員警直斥為何要跳樓，是否被通緝？郭男點頭坦承被通緝，員警查出郭男因過失傷害案未到案而遭台中地檢署發布通緝。

郭男坦承遭通緝，因害怕被警方查緝才逃到桃園躲藏，未料仍遭警方臨檢識破身分，後來因緊張才想跳樓，沒想到卻摔斷腿，員警找來消防局救護人員包紮後送醫治療再依法解送台中地檢署歸案。

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