屏東男拿母親當出氣筒　無視保護令斷腿骨...25hrs毆母13次害命

▲屏東地方法院依傷害直屬尊親屬罪判處蔡男9年6個月有期徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓男子長期照顧母親，卻容易情緒失控拿母親當出氣筒，母親向屏東地方法院聲請保護令，他仍未收歛，被控去年10月間，在兩天內，徒手或持鈍器等敲打其母13次，導致肺部栓塞致死，屏東地院9日依傷害直屬尊親屬致死罪判處有期徒刑9年6個月。

判決書指出，蔡姓男子曾因毆打其母而實施家庭暴力行為，經屏東地方法院核發民事通常保護令在案，卻仍因長期照護其母，日積月累下壓力未獲紓解。

在情緒失控下，接續於2019年10月1日上午9時25分許、10時10分許、11時13分許、11時23分許、中午1時1分許；翌日（即2日）凌晨0時41分許、凌晨0時43分許、上午9時54分許、10時5分許、10時7分許、10時11分許、10時20分許、10時22分許共13次。

在屏東縣住處，以徒手用力下壓、拉扯及徒手或持鈍器敲打其母左右腿部、膝部，致其母受有左脛骨近端近膝蓋處骨折傷害，導致大量肺血脂肪栓塞，於同日下午1時2分在家中被發現死亡。被警方依傷害直尊屬親致死罪起訴，法官審理後今天宣判。

合議庭法官以蔡男在收受法院所核發的民事通常保護令後，竟未能確實遵守限制，漠視保護令所表彰之國家公權力及對被害人之保護作用，所為實屬不該，而被告為被害人之子，共同居住在上址住處，被告不顧被害人年邁體弱，未能控制自我情緒，率而出手毆打被害人，不僅致被害人受傷而死亡，亦造成家屬突失至親而無可彌補之傷痛，自應予以嚴懲；且其犯後始終否認犯行，態度不佳，判處有期徒刑9年6月。

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