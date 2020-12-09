飛官王同義逝世8周年　捨己救人大愛化身裝置藝術

▲新竹市長林智堅向眷屬表達崇高的敬意。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

八年前，幻象戰機飛官王同義在法國受訓時機械故障墜毀，他避開民宅、捨己救人的大愛精神，如今化作藝術裝置降落在新竹市東大飛行公園。今(9)日新竹市長林智堅、空軍副司令鄭榮豐中將、法國在台代表公孫孟主任、設計者游文富老師及烈士家眷一起出席「展翅高飛」藝術裝置揭幕典禮，鄭榮豐中將代表向眷屬表達崇高的敬意，林智堅也感謝國軍保衛台灣，王同義的精神將永遠留在市民朋友心中。

林智堅表示，他的心情就如今日的灰色天空充滿不捨與思念，市府、空軍總司令透過莊重典雅的裝置藝術，將他的精神永遠留在市民朋友的心中。他代表全體市民朋友，謝謝空軍不分晝夜守護領空，尤其現在兩岸關係緊張，空軍為了國家、人民第一線擋在威脅前。他邀請市民攜家帶眷來走走，珍惜天空下的和平，緬懷烈士們的精神。

鄭榮豐中將表示，感念王同義上校在生死交關時，選擇極力將飛機閃避民宅，以自己生命保護無數家庭、生命，「軍方以他為榮、他是英雄」。每位國軍背後，總有家屬默默承擔憂心與壓力，他再次感謝王同義家屬支持他成為空軍。空軍都以王同義情操為典範，不管遇到什麼挑戰，空軍都將努力維護領空，讓國家、人民有更好未來。

「展翅高飛」設計者游文富說，作品是刻有老鷹翱翔高山的圓柱體，象徵王同義象徵翱翔天際，守護領土永垂不朽。作品與王同義同樣是173公分高，直徑37公分則紀念王同義得年37歲，作品外更刻上王同義最熟悉的新竹空軍座標「05/23」。

新竹市政府民政處表示，新竹東大飛行公園富含教育和歷史意義與傳承，空軍的精神在此永留存，法國亦在當地立碑紀念，為他的精神和英勇事蹟感到驕傲。