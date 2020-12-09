誠品公布2020「憂鬱症主題」出版量增70%！2022插旗新店1.8萬坪

▲誠品公布「2020誠品年度閱讀報告」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

誠品今（9）日發布「2020誠品年度閱讀報告」，觀察發現憂鬱症相關主題出版量增70%！董事長吳旻潔也表示「我們是真心誠意想經營好一間書店」，並預告誠品2022年將於新北新店裕隆城展開旗艦大店，坪數達1萬8千坪，是誠品信義店的1.5倍大；同時也允諾24小時書店從敦南店遷移到信義店後將持續點燈，更有「下一個20年計畫」。

誠品公布年度閱讀報告指出，2020年儘管外在挑戰不斷，讀者仍勇於面對、提升自我，除了帶動憂鬱症相關主題出版量成長70%、培養理財腦的財務相關主題銷售躍升140%，比較特別的是老中青世代皆愛「增肌」鍛錬體能，增肌減脂相關主題成長達110%。

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▲2020誠品年度閱讀報告顯示，憂鬱症相關主題出版量增70%。（圖／記者林育綾攝）

今年對各行各業考驗嚴峻，出版市場也受到影響，根據統計，台灣新書出版量預估較2019年衰退8%、香港實體書店萎縮、蘇州圖書零售衰退7%、日本整體圖書規模衰退6%；不過誠品觀察即便如此，閱讀仍出現新契機，除了誠品推出直播「誠品開箱中」由職人線上開箱選品，每年更推薦近2千本書、觸及近1億次；而在大陸，知名作家莫言、閻崇年改以直播為新書推薦首發舞台，誠品生活蘇州也觀察健康生活主題新書銷售成長40%。

另外在香港「關心社會現狀」書籍成長翻倍；而韓國為求內心安定、勵志書籍成長280%。在日本開業滿週年的誠品生活日本橋，一年來積極與讀書共和國、大塊文化、集英社等台日出版社合作策展，並引薦張曼娟、吳明益、楊牧、洛夫等台灣作家作品，擴大交流面向，也帶動書籍銷售。

▲誠品董事長吳旻潔預告，2022年將於新北新店裕隆城展開「1.8萬坪」超大空間旗艦店。（圖／記者湯興漢攝）

誠品今年累計全球關閉9間店，不過在台灣，陸續在屏東縣立圖書館、高雄棧貳庫展開期間限定店，明年更將進駐嘉義市立美術館，此外也將開展「社區小型模組店實驗店」，等於又將分店數衝回來。吳旻潔曾說此做法是調整體質，「不要害怕關店，開錯店不是好事，開對店才是重點。」她也在今日閱讀報告記者會中表示，「我們是真心誠意想經營好一間書店，希望大家持續來打卡的書店；但不希望只是以書來裝飾堆疊讓大家打卡。」

▲「誠品24小時書店・晝夜閱讀不停歇」計時裝置即日起於信義店3樓正式啟動。（圖／誠品提供）

另外誠品自1999年起啟動「24小時閱讀服務」，至今已陪伴讀者逾21年，今年6月由信義店延續敦南店的精神，而即日起更在信義店3樓正式啟動計時裝置「誠品24小時書店・晝夜閱讀不停歇」，細數每個不停歇的閱讀晝夜，共創下一個閱讀時代。即日起民眾與計時裝置上捕捉任一「24」數字，合影拍照打卡並上傳指定活動頁，即可獲得「閱讀紀念徽章」1個（限量200名）誠品信義店音樂館也將於12/15舉辦首場不打烊黑膠市集，邀音樂迷徹夜同歡。

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