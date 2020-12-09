兩岸企業家峰會台北場　工商界籲產業合作「順勢而行」

▲台達電創辦人鄭崇華。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

「2020兩岸企業家峰會年會」9日在台北、廈門兩地分會場連線開幕，會上陸方未提出新的「惠台政策」，也首次未簽署MOU，台商、學者認為這是受限於疫情、兩岸政治關係的緣故，但與會代表強調，兩岸經貿不可能斷鏈，政府政策很難扭轉局勢，反而應該要「順勢而行。」

前陸委會副主委林祖嘉，9日以政治大學教授身分出席年會台北場，並在開幕式上就兩岸經貿交流情勢發表演說。儘管兩岸關係緊張、中美貿易爭端持續，林祖嘉在會後受訪指出，大陸、台灣靠得太近，產業鏈上的「短鏈」結合只會增強，不會減少。

▲政大教授林祖嘉出席2020兩岸企業家峰會年會。（圖／記者陳政錄攝）

林祖嘉表示，可能會有些台商離開（大陸），但同時也會有新台商加入；另一方面，相較於美國總統敗選人拜登表示短期內不會簽署貿易協定，大陸則積極推動RCEP、中日韓FTA與不排除加入CPTPP，大陸未來在國際經貿的影響力還會增加。

所以，林祖嘉說，兩岸經濟市場力量，要比「政策力量大很多」，兩岸的經貿合作是市場力量造成的，「要扭轉很難，你要順勢而行。」

台達電創辦人鄭崇華坦言，疫情、政治這兩個因素，都會影響兩岸經貿合作。但他認為，台商未來在兩岸的投資布局，應「順其自然」，因為兩岸不致於完全斷掉。

對於美國總統大選的影響，鄭崇華直言，過去川普總統的作法，對國際經貿運作來講是「行不通的」，拜登上台後，相信會往正常的方向走，但還需要修補前任的關係，責任很重，台商會審慎觀察。

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