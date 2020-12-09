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疫後時代企業視訊會議多　隆鼻權威提點camera face高顏質關鍵

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▲▼視訊會議。（圖／Unsplash）

▲疫後時代視訊會議多，為了擁有camera face，許多人開始尋求五官整形。（示意圖／Unsplash）

消費中心／綜合報導

2020年受新冠肺炎影響，網路商機大幅成長，愈來愈蓬勃的網紅經濟也帶動一波熱潮；許多企業為了避免群聚傳染或是出入境隔離的困擾，選擇使用網路軟體在家開會，為了在鏡頭前呈現美好的形象，在疫情趨緩下半年至今帶動一波五官整形的熱潮，尤其是需要恢復期的手術項目，眼，鼻整形，面部拉提等等。

為了讓五官在鏡頭中更精緻分明，許多帥哥美女追求混血感的五官，因此近年來在整形美容行業愈來愈多醫生強調仿歐美式的整形；眼睛要圓而大並且深邃，鼻根高挺鼻尖立體，額頭要飽滿，下巴要翹等，因此眼綜合，結構鼻，豐額，削骨等較侵入性的手術大行其道。

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▲▼隆鼻權威提點camera face高顏質關鍵。（圖／翻攝自顏正安臉書）

▲隆鼻權威顏正安鼻整形實力精湛，經常處理難度較高的二次鼻整形修復。（示意圖／翻攝自顏正安IG）

以鼻整形修復著名的隆鼻權威顏正安醫師提醒，結構鼻整形與傳統隆鼻的手術方法有一定程度的差異，不只侵入性較高，恢復時間較長，相對的風險也會上升；除此之外，由於現在鏡頭文化大興，愈來愈強調要高挺立體而精緻，皮膚所承受的張力也隨之增加，如果沒有一定的手術經驗或是患者本身條件較差以及不正常的生活型態，也容易併發較高感染變形的問題。顏正安醫師也表示，現在來求美的患者，初鼻愈來愈少見（沒有手術過的鼻子），取而代之都是二、三、四次鼻整形修復為主，二次鼻整形修復由於面對的是被破壞的組織結構，難度高，問題多，恢復期也長；較嚴重的患者甚至要數次手術才能得到改善。

▲年開兩百刀的顏正安認為，鼻型美的關鍵在「臉部的和諧感」。（圖／記者湯興漢攝）

因此，顏正安建議愛美者別過度追求不符合本身條件的高挺鼻型，手術前後要遵照醫囑，術後避免菸酒熬夜等。除此之外，皮膚的管理也非常重要。術前最好對於鼻部的皮膚給予適當的深度清潔調理，術後恢復期也需要保養，可以降低感染發生的可能。

最重要還有一點，再美的輪廓也需要一張無瑕的皮膚，完善的皮膚管理，可以在術後恢復期閉關好久後，一出場就可以完美的呈現，而這些問題也都可以尋求專業醫師諮詢提供更全方位的建議，打造零死角美顏。

顏正安醫師IG：instagram.com/asianosejob

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