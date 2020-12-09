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婆婆親戚面前數落媳婦不工作　人夫機關槍式回嗆12字逆轉風向

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記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻近日在臉書匿名PO文表示，婆婆有4個小孩，丈夫在家中排行老二，有一次婆婆在親戚面前數落她只會顧小孩、什麼工作都不做，沒想到竟然踩到丈夫的地雷，馬上機關槍式回嗆12字「她是跟我結婚，不是賣身給妳」，全場瞬間安靜，「結婚真的不是為了讓自己更卑微、更難受的，也不是因為誰是長輩，我們這些晚輩就該委屈求全。」

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO丈夫因為童年目睹母親婚姻失敗，所以希望自己能成為有責任感、有肩膀的老公。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」PO文中提到，丈夫國中畢業就去半工半讀，賺錢給付自己的高職學費，還會拿錢供兄弟姊妹讀書，後來兩人相識、結婚，並選擇最簡單的公證結婚，沒有花到夫家半毛錢，卻還是被婆婆嫌到不行，「前幾天婆婆在親戚面前數落我這個媳婦，還說我老公很不會想，娶這個老婆回來不知道要做什麼，只會顧小孩，什麼工作都不做」。

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原PO說，當時丈夫可能是忍太久終於忍不住了，直接回嗆，「娶回來疼愛的，不然娶回來要像妳前夫一樣用打的嗎？」、「我老婆為了我，多次小產還是堅持，不顧自己的生命拚命生了一個健康寶寶給我們，妳還嫌什麼」。

丈夫這段話一說出口，全場馬上陷入沉默。原PO表示，婆婆希望親自照顧孫子，讓她去工作，兩人都有收入會比較放心，結果丈夫一聽先是吐了好大一口氣才回答，「為我們好？妳媳婦、我老婆為什麼不讓妳顧小孩，想說妳腳不方便，不想讓妳太累，還有我跟我老婆就是因為小時候父母都忙於工作，跟父母相處比較少，我讓她多陪陪自己的小孩，這樣不對嗎？妳媳婦她是跟我結婚，不是賣身給妳，妳不需要管我老婆要不要怎樣。」

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO與丈夫考量到婆婆腳不方便，才會選擇自己帶小孩。

婆婆一聽突然哭了起來，還一邊說「兒子娶老婆都是老婆的了，都變得愛計較了。」一旁的親戚見情況不對，也開始幫忙打圓場。原PO解釋，其實丈夫在家中的孝順大家都是有目共睹，有事總是第一個到，4個小孩中他是最早工作、最早拿錢回家，卻最不受寵的，如果真的愛計較，當初就不會拿錢供兄弟姊妹讀書了。

最後原PO坦言，起初很猶豫要不要發這篇文章，因為丈夫真的是太帥、太霸氣了，後來丈夫得知這件事，鼓勵她發表出來讓其他婆婆媽媽看看，也讓那些想要勇敢的人夫人妻看看，「不需要被親情綁架、道德觀綁架、情感約束，想太多傷的永遠都是我們自己」、「結婚真的不是為了讓自己更卑微、更難受的，也不是因為誰是長輩，我們這些晚輩就該委屈求全，各位仁夫人妻加油」。

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