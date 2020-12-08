「感謝婆婆救了我」人妻千字嘆親媽為錢踢開3女兒　爸死前曝鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

「不是每個婆婆都是壞人，我的親媽跟後母沒兩樣，我要感謝婆婆救了我。」一名人妻7日在臉書「靠北婆婆2.0」分享一篇長達1662字的文章，內容提到，媽媽只關心錢，每次見面就是討錢，她想生第二胎還挨嗆「妳那麼不孝，生再多有什麼用」，反觀婆婆全力支持，陪產檢、幫買嬰兒用品等等，簡直像在疼親生女兒一樣。

▲原PO和妹妹從小就被媽媽當成免費傭人。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，媽媽個性小氣、愛生氣、愛計較，又很自以為是，從小到大都是爸爸負責煮飯，她和妹妹當「免錢的傭人」，檢查家事有沒有做好都是用手去摸，有灰塵就生氣，要不然就是重做、拆電腦、趕出家門，關到凌晨仍不肯讓3姊妹進門，所以她在結婚之前就成了「專業打掃人員」。

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結婚之後，婆婆時不時會買一些原PO喜歡的食物或衣服，冬天曬衣服看到她的褲子比較薄，馬上跑去買了幾件保暖的。「跟我媽見面，開口閉口都是錢，說我們都沒給她錢養她。」原PO感嘆，雙親曾向婆婆借222萬，其中有100萬是買房的錢，其餘當小孩的學費，但媽媽都是能省則省，房產搶了4年，自己守著400萬不放，卻讓爸爸獨自扛債。

更讓原PO傻眼的是，媽媽過年約吃飯，竟然直接在她面前演哭戲，聲稱自己沒人要、沒人理、很可憐，給紅包就馬上收下，有錢就不工作，連她懷孕也不關心，反而是婆婆買了一大堆孕婦裝、3個月的滴雞精，每週燉雞湯或是陪產檢，生產那天也是丈夫、婆婆從頭陪到尾，「別人的媽媽都會陪女兒去（生產），就我媽沒有。」

▲夫家人支持原PO生第二胎，她的媽媽卻極力唱衰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO坦言，夫家人也不喜歡媽媽，現在小孩快3歲了，全身的衣服都是婆婆買的，後來想要懷第二胎，公婆也很開心，媽媽卻狂潑冷水，不停嘲諷「妳那麼不孝，生再多有什麼用，妳以後也會有報應被拋棄」，連一句恭喜都不肯說，後來更過分，直接嫌棄她過太爽，甚至把算盤打到夫家的財產上。

原PO說，媽媽愛錢的程度堪稱無敵，爸爸罹癌住院，也會整天打電話去講分房產的事，人走了就一直要死亡證明書，「我逼問出來才知道，她幫爸爸買保險像是在賭博，3年後走可以領到60萬，3年內走只能拿回繳出的部分外加5000元慰問金，這說明她愛錢愛到瘋了，我爸走了也不放過。」

原PO表示，最後她沒有把爸爸的死亡證明書拿給媽媽，「我爸快走的時候有給我看對話紀錄，當初他們（離婚）爭監護權，我媽說3個小孩她都不要，她只要錢，我都心寒了」，如今雙方親情也算斷了，沒有再見面，「她也嗆過我們，說走的時候錢不會給我們，寧願捐出去，我只覺得誰稀罕。所以我在這邊告訴各位媽咪，世界還是有這種破格的老母，我非常愛我的婆家，感謝婆婆救了我。」