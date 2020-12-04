險成「婆婆殺了我」翻版！人妻淪家賊「蛋畫記號」　遭辱智能不足

記者黃翊婷／綜合報導

日前台灣社會傳出「我的婆婆殺了我」的憾事，掀起各界對於婆媳問題的關注。一名媳婦本月初匿名在臉書「靠北婆婆2.0」PO文聲稱，她差一點點就成了「翻版」女主角，因為婆婆想法比較古板，還會翻舊帳，不僅罵她智能不足、浪費米、撿角（台語，沒出息），就連家裡的衛生紙、雞蛋都要一一清點，用奇異筆畫上記號，「他媽媽就把我當成是賊！」

▲原PO受不了婆婆把她當成賊。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，婚前隱約就有發現婆婆個性強勢又古板，常把往事掛在嘴邊炫耀，婚後決定要搬出去住，沒想到對方就演了一齣戲，「一哭兒子不孝，二鬧到處跟親戚說這件事，三上吊則是威脅如果真的搬出去，她就去死」，最後只好妥協先住下來，哪知道第一年就受盡冷言冷語，「那時我正在準備物理治療師的考試，她認為我沒工作、在家當少奶奶，到處跟人說我是白痴、智能不足考不上、嫁到她家是浪費米、撿角等等。」

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原PO坦言，當時丈夫只覺得是婆婆心情不好，隨口說說而已，直到有一次朋友來家裡聚餐，婆婆當著朋友爸媽面前照樣罵白痴，對方回了一句「妳不能這樣說妳媳婦」，她才終於醒悟，但嘴巴長在別人身上，她也管不了，只好作罷。

▲原PO的婆婆會每天算冰箱裡雞蛋的數量。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「從結婚到他家裡的第一天開始，他媽媽就把我當成是賊！」原PO無奈表示，不論是衛生紙、醬油、沙拉油、洗髮精、沐浴乳，甚至是冰箱裡的雞蛋、青菜等等，婆婆每天都會清點數量，甚至用奇異筆畫上記號，讓她超級傻眼，就算幫忙準備一頓熱騰騰的飯菜，也會挨罵「說我煮的跟豬吃的有什麼兩樣」，心灰意冷之下，以後乾脆就都不煮了。

而真正壓垮原PO的最後一根稻草是生育問題，她說，婆婆一直嫌棄她生不出來，但在這樣的環境壓力下，不生病已經是慶幸了，怎麼還懷得上孩子，與丈夫討論之後，兩人還是決定搬出去住，婆媳也算是正式翻臉並斷了聯繫，「如今5年過了，小朋友兩個也平安健康長大了！我真的很佩服我當年的忍功，也很謝謝當年的豬隊友，他終於長大不是媽寶了！」

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