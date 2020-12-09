國道3號上演玩命關頭！砂石車遭4黑車「圍堵夾擊」　驚現畫面曝

▲砂石車遭黑車夾擊。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者蔡儀潔／綜合報導

高速公路行駛暗藏危機，有民眾近日PO出影片，稱8日下午在國道三號北上路段，看到一輛砂石車先後遭4輛黑色轎車圍夾，畫面相當驚險。網友看後紛紛猜測「感覺前面有糾紛」，更有人說「玩命關頭第9集在台灣拍了嗎」。

原PO在「爆料公社二社」臉書社團發出一段4分35秒的影片，指自己8日下午3時15分左右，行駛在國道三號北上296附近拍攝，詭異的一幕讓他直呼「發生什麼事」。

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▲4輛黑車的逼車行為挨轟非常危險。（圖／翻攝自爆料公社二社）

畫面中可以看到，一輛砂石車行駛時，先是遭2輛打著雙黃燈的黑色轎車一前一後夾擊，隨後左切想繞開，但又被開到右側的黑車圍住；儘管前方道路一片通暢，但黑車始終保持與砂石車平行，圍堵意味明顯；砂石車接著試圖往右壓制逃脫，可惜被同行逼車大隊攔截；影片最後砂石車右切下交流道，而畫面中清楚看到4輛打著雙黃燈的圍堵大軍。

貼文PO出後吸引超過1900人按讚，網友猜測究竟發生什麼，「行車糾紛？」、「四台逼一台」、「今天看到的也可能是欠貸款被小蜜蜂堵車的，不太可能是行車糾紛」、「應該是老闆得罪人或者彼此有過節」、「砂石利益」。

另外不少人怒批「高速公路上這樣搞，根本人渣」、「後面幾台看到這樣狀況還跟這麼近心臟也是大顆...」、「就算有什麼糾紛應該先找最近的交流道下 然後報警說清楚 而不是一直把車夾在中間吧！」、「太誇張了、很危險欸。。出事又要怪大車。。。」、「有本事直接攔停呀，閃雙黃燈亂啥小」。