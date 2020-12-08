重機女騎國道吃罰單！公審「正義哥」引網圍剿　結局神展開

▲吳女曝光陳男住宅、車牌，害對方遭網友圍剿，結果慘了。（圖／翻攝自負能量宅肥窮魯蛇 Zackexplosion）

記者趙蔡州／綜合報導

雲林縣一名吳姓女子2019年1月違規騎重機上國道，過程中遭一名駕駛賓士的陳姓男子逼停，被迫在路肩等待拖吊車抵達現場，她不滿對方的逼車及拔鑰匙行為，事後在臉書各大社團發文，痛罵陳男並曝光其姓名、相片及住宅，引起網友圍剿對方。陳男不堪騷擾，決定向吳女及辱罵他的2名網友提告求償。

事件發生於2019年1月14日，吳女中午1時許騎乘重機，行經國道一號雲林西螺、北斗路段往彰化行駛，陳男目擊她的行為後覺得非常危險，就透過猛按喇叭及靠近逼迫的方式，成功讓她減速並在路肩停車。陳男逼停吳女後，下車立刻把對方的機車鑰匙拔走，直到拖吊車抵達現場才還給對方。

吳女不滿陳男逼車及拔鑰匙行為，回家後不但把行車紀錄影片上傳臉書社團、youtube頻道，曝光陳男的姓名、相片及居住地址，引發網友撻伐「正義魔人」、「開名車就為所欲為」、「這種人不配當XXX，比大便還臭」等，最後還到法院提告陳男強制、搶奪及妨害公眾往來等罪嫌。

▲吳女在網路曝光陳男個資。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

檢方調查後認為，雖然陳男確實有強制行為，但行為符合「緊急避難」要件，審酌後予以陳男不起訴處分。事後，陳男截下各大社團的辱罵截圖，針對吳女與另外2名林姓、陳姓網友提告違反個資法、公然侮辱等罪。

陳男出庭時供稱，吳女及網友的行為，不但影響社會對他的評價，曝光他的住宅與車牌、臉書，更影響到他的日常生活，嚇得他會時刻警戒陌生人，深怕有人會上門找麻煩、對家人不利，他也因此罹患焦慮症。

根據判決書，彰化地方法院審理案情，吳女曝光在網路陳男詳細個資，確實已經侵犯陳男肖像權，不當言語也傷害了陳男的人格權，審酌後認為陳男請求賠償合理，依情節嚴重程度，判處吳、林、陳必須賠償原告14萬、5萬、2萬元。

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