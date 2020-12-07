纏綿過程全被錄！小王還上傳YouTube　人妻崩潰「同事全看光」

▲小王與人妻開房間時，趁機偷錄性愛畫面，還上傳至YouTube。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名男子阿俊（化名）與人妻小花（化名）去年3月17日到摩鐵開房間時，未經小花同意，以手機偷錄兩人的性愛過程，並上傳至YouTube供不特定人瀏覽。對此，桃園地院審理後，依法將阿俊判刑1年4月，可上訴。

判決指出，阿俊2018年11月起與小花交往，去年3月17日以手機偷錄2人的性愛過程，並於3天後將影片上傳至自己的YouTube頻道。小花提到，當時阿俊只以訊息方式傳影片給她，怎料，事隔不到3天，公司同事卻向她透露，臉書、YouTube都可看到她的性愛影片，讓她相當傻眼，趕緊報警，並請受案員警以公務電腦下載備份檔案，也同時確定該影片是公開的。

不過，阿俊否認犯行，辯稱當時他與小花一起在浴室洗澡，手機原本是開啟攝影狀態，但隨後就將螢幕關上，「以為這樣攝影狀態也一併關上」，就自然地將手機放在浴室洗手台，不知道2人的性愛過程會被拍下，直到退房時才知道手機仍在攝影；至於Youtube帳戶，他強調通訊錄內沒有好友、交友圈，該影片客觀上其他人是沒辦法看到的。

對此，法官勘驗影片後，發現阿俊始終背對鏡頭，而小花的身體正面、表情及動作卻全被鏡頭錄下，足認阿俊於性行為前，曾特意調整手機鏡頭，因此不採信阿俊說詞，審酌後依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪、散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位罪，將阿俊判刑1年4月，全案仍可上訴。

另外，阿俊除了偷拍付出代價，也因這段外遇情挨告相姦罪，惟通姦罪除罪化，因此法院諭知免訴。



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