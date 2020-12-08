我駐WTO代表團1人確診　外交部：其餘人員均陰性遠距辦公一周

▲世界貿易組織（WTO）總部外觀。（圖／達志影像／美聯社）



政治中心／綜合報導

我駐世界貿易組織代表團8日傳出1名人員確診，外交部表示，該員3日出現發燒、頭痛症狀，經確診新冠肺炎；其餘人員目前均無異狀，採檢陰性，已進行辦公室全面消毒，並自7日起採全體遠距辦公一周。

外交部說，該名確診人員居家隔離休養中，駐團已依據緊急應變計畫及瑞士政府相關規定，立即啟動防疫應變措施。

外交部表示，駐團其餘人員目前均無異狀，已進行採檢，結果陰性，近日將陸續安排曾與該名人員短暫接觸者進行第二次採檢。

外交部說明，駐團目前各項業務運作正常，已進行辦公室全面消毒，並自7日起採全體遠距辦公一周，後續將採分流辦公，並視情況需要隨時調整因應。

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