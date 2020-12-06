專家爆台語消失危機「南部也很淒慘」　全台僅22.3%年輕人會講

▲調查報告顯示，會講台語的新一代僅有22.3%。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣本土語言包含台語（台灣閩南語）、客語以及所有原住民語言，根據教育部「台灣本土語言調查報告」顯示，所有本土語言皆面臨程度不一的世代傳承危機，流失情形每況愈下，即使2001年開始將本土語言納入國小必修課程，但對學生本土語言能力的有效提升乃緣木求魚。其中，1986-1994年出生的人說台語的比例已降到22.3%。

這份資料顯示，台語的部分， 60歲以上人口較常使用母語，其他年齡層的日常生活語言已大量使用華語。12歲以下的孩童於家庭領域使用母語的頻率僅有16.61%。報告顯示有68.06%的人認為能用台語有效溝通，有5.62%的人認為有客語能力。原住民語因為人口比例的關係僅有1.21%的國人表示能使用原民語溝通。

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調查結果指出，1945年之前出生的人說台語的比例為71.4%，華語12.3%，台語和華語混和5.7%；但1986-1994年出生的人說台語的比例降到22.3%，華語57.3%，台語和華語混合為19.1%。另外，22.41%的學生覺得自己的台語聽力「很流利」，覺得自己台語說得「很流利」的只有16.84%。依照聯合國LVA的標準，台語的世代傳承應該是介於第三級「明確危險」和第四級「不安全」的狀態之間，明顯較接近第三級的「明確危險」。

▲張嘉讌認為，國小一週只有一節40分鐘教本土語言，師資不夠等因素根本沒成效。（圖／翻攝咱來學臺灣閩南語）



台北醫學大學兼任講師張嘉讌向《ETtoday新聞雲》直言，台語的人口流失是一天比一天嚴重，一年比一年還淒慘，她舉例自己每年教超過1千名大學生經驗發現，台語不好已經不是只有北部地區，連中部以南，包括嘉義、雲林、台南和高雄的年輕一代台語程度也很差。張嘉讌提到，調查報告說年輕人講台語的比例降到22.3%，就她自己認知，22.3%會講也只是會說簡單的「我回來了」、「吃飽沒？」等粗魯的話，而不是真正會說。

張嘉讌指出，看到很多年輕人台語程度很差，無法完整說出一整句意思，用詞不正確、發音不對，要在18、19歲大學生中找一個聽懂、會講，又說得沒問題，發音正確比例很低，50個學生有3個能聽會講就不錯了。

對於2001年開始國小必須課程就有本土語言，為何不見成效？張嘉讌點出，一週只有一節40分鐘，師資不夠外，有的老師只會放書商的CD問題，她反問效果會好到哪？張嘉讌建議政府應規定基層公務人員要通過閩南語和客語認證，如此一來才能服務更多當地民眾，造成風潮後，大家自然會了解講母語實際利益。年輕人部分，張嘉讌說，台語要結合媒體力量，營造出讓新一代認為講台語很潮、時尚，讓他們覺得人生可以因此多開幾門窗，有更多層面去接觸台灣人。