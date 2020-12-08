瓦解南台灣最大毒梟林孝道　台東縣警局獲國家警光獎

▲國家警光獎8日下午頒獎，全台警察菁英齊聚一堂接受表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署於12月8日下午3時，配合中華民國警察之友總會舉行「109年國家警光獎頒獎典禮」，規劃由內政部陳次長宗彥、警政署陳署長家欽、中華民國警察之友總會郭理事長台強及最高顧問葉國一分別頒發獎座與獎金予82位得獎者，今年團體組獎金最高為新臺幣40萬元，個人組獎金最高20萬元。

警政署表示：國家警光獎是警友總會最高顧問葉國一先生，為慰勉員警打擊犯罪辛勞，連續3年捐贈1,000萬新台幣，鼓勵全國績優警察人員，目前設有團體獎偵查犯罪類、預防犯罪類、改善交通類、綜合規劃類、個人獎項則包含查緝毒品類、打擊詐欺類、反黑肅槍類、綜合評量總計8類獎項，希望藉此激勵基層警工作士氣。

▲國家警光獎8日下午頒獎，台北市刑警大隊小隊長黃愛倫獲打擊詐欺類全國第一名殊榮。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，今年全國90個警察團體和101位績效優異的警察人員，經警政署第2階段甄選，甄選出30個獲獎的績優團隊和52位得獎警察同仁；為求慎重公平，甄選委員會由警政署、各外勤機關、學者專家17位甄審委員組成。

今年榮獲團體組類偵查犯罪第一名的台東縣警察局，在2019年9月警方在台東達仁鄉海灘發現漂流海洛因磚（上圖，寄者楊漢聲攝），台東警趕赴現場擴大搜索，經過警方抽絲剝繭並擴大監控，查出大批毒品為南台灣最大毒梟林孝道運毒集團所為，海灘被民眾發現毒品竟是漁船接駁毒品因風浪過大，導致毒品包裹落海被發現，警方收網時總計起獲海洛因磚296塊、安非他命26公斤，並成功瓦解南台灣走私毒品網絡居功厥偉。

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