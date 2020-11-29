桃園第一名同鄉會！　歡慶40歲生日展現熱力及樂齡學習精神

▲桃園市台南同鄉會歡慶40歲生日。（圖／翻攝自網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市台南同鄉會28日於八德區來福星餐廳，舉行40歲生日，席開百桌，場面熱絡；儘管多數會員鄉親泰半已逾花甲之齡，但在理事長黃輝福夫婦帶領理監事以動感迎賓舞，開心舞進會場，為大會揭序，也讓千名鄉親及各界人士，見証到台南人的熱力十足與樂齡學習精神。

▲桃園市台南同鄉會有自己的會館。（圖。同鄉會提供）

黃輝福理事長表示，1980年7月27日，當年還是舊桃園縣年代的「桃園縣臺南同鄉會」在現今桃園區今日大飯店以「旅桃台南同鄉會」之名正式成立（後來更名為桃園縣臺南同鄉會）。今日大飯店位在桃園火車站前，那時候，大飯店並不多、火車站週邊是黃金地段，可想而知，當年同鄉會成立時是無比的風光。

在創會長林福島的帶領，歷屆的同鄉會理事長、副理事長、會務顧問等鄉親，出錢出力下，原位於朝陽街上的同鄉會，於7年後有了自己的家，就在現今的桃園區文中路上購買自己的會館，1987年11月15日熱鬧入新居；2014年12月25日桃園縣升格，隨之更名為(桃園市台南同鄉會)，現有會員1450位，其下成立會務基金、獎學金、敬老金、及難救助金及南青基金等，並依各行政區成立桃園北區、南區、德溪分會各分會，全力推動會務。

40年、14,600多個日子，黃輝福感謝鄉親同心協力、團結一起，陸續舉辦了許多溫馨、熱鬧、對社會有意義的活動，也創下桃園18個同鄉會中，許多傲人「第一、唯一」的亮眼紀錄，有：第一個擁有自己會館的同鄉會、唯一舉辦南瀛杯直笛比賽，長達20多年的同鄉會、唯一成立二代青年會的同鄉會、唯一成立美化人生聯誼會，經營鄉親健康的同鄉會…這兩年，也在會務創新上推出會員會費可以在超商繳交、Line成立會員群組，即時傳送各項會務訊息，達到效率服務功能等紀錄。

黃輝福也期許更多二代鄉親加入同鄉會，讓同鄉會有更多活力和新血注入，會務推動永保傲人第一紀錄。

・5層設計的超大收納空間