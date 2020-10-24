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國人教育價值觀調查　53%民眾認為「補習是重要的」

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▲▼ 黃昆輝教授教育基金會。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃昆輝教授教育基金會今天公布民意，超過5成民眾認為補習是重要的。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

黃昆輝教授教育基金會今（24日）公布「國人的教育價值觀民意追蹤」，其中，高達53.3％受訪民眾認為「為讓孩子讀好學校，補習是重要的」，比2年前、課綱上路前還高8％。

基金會民調小組委員馮清皇表示，我國補習班數量確實在增加，新課綱要求學生建置學習歷程檔案，高中和大學考試入學也大幅改變，補習班數量會因此增加或減少？值得教育當局思考。

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民調顯示，如民眾認為補習對孩子就讀好學校的重要性，有53.3％認為重要，比2年前的比例增了8%；認為高升學率是孩子選校重要依據，今年42.9％回答會，比2年前的數據減少5.1%；是否會以學校高升學率作為孩子選校的依據，結果顯示有42.9%認為「會」，49.6%認為「不會」。

該基金會董事長黃昆輝表示，價值觀是教育決策核心，而這次調查結果中，有逾5成民眾肯定補習可幫孩子就讀好學校，還比2年前增8個百分點，顯示民眾對補習的依賴程度更加重，值得教育工作者、行政主管機關等共同省思，並進一步了解原因。

黃昆輝也說，民眾的「教育價值觀」往往會左右教育主管機關或學校當局的政策方向與行政措施；同時也可能影響教育改革的推動，呼籲教育當局深入了解民眾重視的教育價值觀。

黃昆輝基金會在9月27日到29日間進行「國人的教育價值觀追蹤調查」，以電話訪談完成有效樣本1070份，在95%的信賴水準下，抽樣誤差在正負3個百分點之間。


 

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