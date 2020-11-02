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西藏軍區增加「實戰考核」　15式輕型坦克曝光

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▲▼西藏軍區受訓裝甲車畫面曝光。（圖／翻攝 西藏軍區微信公眾號高原戰士）

▲西藏軍區15式輕型坦克曝光。（圖／翻攝 西藏軍區微信公眾號高原戰士）

記者任以芳／綜合報導

中印邊境緊張，西藏軍區連續數月在高原密集展開實戰化演訓以及加強新手訓練。近日，官方微信號「高原戰士」發文，在高原腹地展開專業集訓的西藏軍區2020年度裝甲專業新生期中考核，解放軍主戰裝備，15式輕型坦克跟著曝光。

，該報導指出，這次接受考核裝甲專業學員集訓除了理論課程，大部分時間花在模擬實戰訓練。在黃沙滾滾訓練場完成第一階段筆試任務，第二階段為裝備實操考核，「駕、射、通」三大專業同時進行。

▲▼西藏軍區受訓裝甲車畫面曝光。（圖／翻攝 西藏軍區微信公眾號高原戰士）

▲15式輕型坦克身管輕、威力更大。（圖／翻攝 西藏軍區微信公眾號高原戰士）

解放軍15式輕型坦克再次曝光，這款軍武適合高原地區，去年已納入《新時代的中國國防》白皮書中，首次寫入了解放軍的主戰裝備型號。相較世界各國性能特別凶悍的輕型坦克，這型坦克使用105砲，身管更輕、威力更大。

根據陸媒《騰訊軍事》報導，15式坦克主要特色是火力強但重量僅33噸，可以通過運-20大型運輸機快速部署，是中共國產新一代的主戰裝備。技術與裝備進度上，已經領先美國類似產品一代。

▲▼西藏軍區受訓裝甲車畫面曝光。（圖／翻攝 西藏軍區微信公眾號高原戰士）

▲高原地貌因自然因素經常改變，時時掌握作戰地理環境。（圖／翻攝 西藏軍區微信公眾號高原戰士）

另外，西藏軍區經常在平均海拔超過4000米的高原舉行跨晝夜演訓，學員不只要克服高寒地區環境，高原作戰受限地形地貌經常自然改變，自己和對手所在的地理環境，也要學習通盤掌握。

例如，大地地理座標、高程，不同地區的地形地貌等，都需要建立起完整的數字地圖。這樣在打仗的時候才會形成一個完整的座標系、數據庫，戰場戰訓數據成為解放軍進行軍事掌握的核心數據。
 

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