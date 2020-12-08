　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

震撼！石頭島STONE ISLAND被「羽絨之王」收購　確定「集團化」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

稍早義大利頂級戶外品牌 Moncler 指出，已撥額高達 $11,6億歐元的價碼完成收購 Stone Island 的程序，正進一步擴寬高級時裝與街頭兩者的控制地位。

流行用戶們可能聽聞這信息亦被震撼，Stone Island 做為潮流穿搭客們的身分象徵，應也大致熟悉那「羅盤」標誌和 CP Company 原本均在 Carlo Rivetti 手握之中。想不到這位幕後領導出任 50% 股權給 Moncler，而 Moncler 亦看準其發展性與號召力收購股份，希望完全收購 Stone Island。同時 Carlo Rivetti 亦提到他與該品牌的成員全都會留任 Stone Island，並會在 Moncler 的數據幫助下，使 Stone Island 的視野更具有國際頂流水準。眼見品牌們紛紛走向「集團化」，這裡先不揣測品牌未來動向，這商業決策你認為他們還酷嗎？

延伸閱讀

特別企劃 │ 在穿上 STONE ISLAND 成為「島民」前，你應該知道的 5 件事情！

要論「石頭島」忠誠島民？那來看一下 PATRICK 派翠克的 STONE ISLAND 收藏，要當村長絕對沒人敢說第二句！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

震撼！石頭島STONE ISLAND被「羽絨之王」收購　確定「集團化」

「巧克力雪糕」不賣了！家樂福、全家確定下架福灣

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

福灣巧克力下架潮延燒！超商量販「低調切割」：目前未販售

購物社團雙11曬戰果！育兒神器＋主婦愛用被推爆　暖心網友：雙12還有機會

8大電商雙12優惠整理　iPhone 12連續4天開搶最殺1萬7千元有找

【廣編】盧廣仲完成三金大滿貫　西堤牛排推三金狂歡贈雞翅

毛孩家庭必備！LG 360六階段深層淨化髒空氣　專為寵物空氣淨化讓毛髮異味通通Out

【廣編】電通行銷傳播集團　囊括年度最佳代理商7大獎

工程師搶翻！最強新聯名「長崎蛋糕乖乖」小7獨賣　包裝還藏驚喜

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

2個月胖5kg！斷掌黑熊順利野放　牠秒奔向山林：謝謝你們的照顧

震撼！石頭島STONE ISLAND被「羽絨之王」收購　確定「集團化」

「巧克力雪糕」不賣了！家樂福、全家確定下架福灣

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

福灣巧克力下架潮延燒！超商量販「低調切割」：目前未販售

購物社團雙11曬戰果！育兒神器＋主婦愛用被推爆　暖心網友：雙12還有機會

8大電商雙12優惠整理　iPhone 12連續4天開搶最殺1萬7千元有找

【廣編】盧廣仲完成三金大滿貫　西堤牛排推三金狂歡贈雞翅

毛孩家庭必備！LG 360六階段深層淨化髒空氣　專為寵物空氣淨化讓毛髮異味通通Out

【廣編】電通行銷傳播集團　囊括年度最佳代理商7大獎

工程師搶翻！最強新聯名「長崎蛋糕乖乖」小7獨賣　包裝還藏驚喜

熱愛足球　ACA李孟哲、譚珷齡拚踢球也拚教球

高顏值「聖誕甜點」自己做！馴鹿蘋果派、雪人吐司零失誤

高纖蘇打餅取代甜點！營養師「孕期飲食筆記」教準媽咪養胎不長肉

第四屆火星人訓練營五星級教練團　彭政閔領軍、陳江和教守備

浙江台商居檢12天發病將比對病毒序列　台大醫分析「98%本土感染」

3少年吃宵夜不滿貢丸湯加沙茶 老闆娘回「喝不喝隨便你」遭砸店

消費熱門新聞

破爛球鞋簽Kobe　稱球星「借穿過」賣天價！3小時售出

iPhone 12連續4天開搶　最殺1.7萬元有找

福灣巧克力下架潮！超商量販低調切割

家樂福、全家跟進下架福灣商品！

頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了！

adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！

adidas破記錄神器限量開搶

讚爾藝術揭秘「水晶球製作過程」

石頭島被「羽絨之王」收購

最強新聯名「長崎蛋糕乖乖」小7獨賣

Dyson雙12壓軸好康！當季旗艦款破盤省1萬

雙11來不及搶「育兒神器＋主婦愛用」雙12還有

馬思唯項鍊花了一台進口車

蠟筆小新迷快搶！小七獨賣9款限定周邊

更多熱門

相關新聞

六月女兒穿萬元羽絨外套

六月女兒穿萬元羽絨外套

天氣轉冷，家長開始為小童增添保暖衣物，女星六月收到關穎贈送的「恩典牌」，是一件上萬元起跳的精品羽絨品牌Moncler（盟可睞）外套，她透露4歲女兒Shinny穿起來好看而且很愛，笑稱為回報關穎的恩情，「媽媽只能陪酒感謝了」！

羽絨之王MONCLER收購STONE ISLAND

羽絨之王MONCLER收購STONE ISLAND

《進擊的巨人》台灣迎來最終季

《進擊的巨人》台灣迎來最終季

《鬼滅之刃》上弦之三GK模型釋出

《鬼滅之刃》上弦之三GK模型釋出

年底前「PS5」第二波全面補貨！

年底前「PS5」第二波全面補貨！

關鍵字：

COOL STYLESTONE ISLAND 石頭島Moncler

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

真有外星人！美國保密協議簽下去了

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息：救救我

高三生深夜無照雙載　追撞慘噴飛1死1傷

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

AirPods Max 來了！售價台幣1萬5千元

高雄運將燒死　警驚見「遺體仍繫安全帶」

阿嬤餵2歲孫狂吃生魚片　兒科醫師曝慘況

即／納骨塔暗夜惡火　大量臭煙飄南高

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面