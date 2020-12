抱著「PS5」主機過新年！索尼宣布年底前將迎來第二波全面補貨

索尼互動娛樂旗下最新遊戲主機「PS5」前陣子已正式於全球上市,主機性能的強大與誇張的人氣也造成「一機難求」的情況,各大銷售通路的貨幾乎都在開賣瞬間「被秒殺」,如此空前絕後的搶購熱潮也引起了部分玩家的抗議,抱怨索尼這次提供的首發貨量實在太過於稀少,導致許多黃牛的炒賣現象發生。上周索尼也終於對玩家最渴望得知的補貨問題做出解答,並承諾將於今年年底前再次補貨,讓各位玩家都有機會拿著主機過新年。

11月25 日 PlayStation 於官方推特上釋出推文,除了感謝玩家這次對 PS5 主機的熱愛完全超過預期外,更直接宣布「目前大家對 PS5 的需求是空前絕後的,因此我們想確認更多的 PS5 庫存將在今年年底前進入零售商,請與您當地的零售商保持聯繫。」,終於對補貨釋出明確日期也代表著第二批 PS5 已經進行到趕工階段,如順利的話這批主機也即有可能會趕上歐美相當重要的「聖誕檔期」,至於亞洲地區目前則並未出現太多再發貨資訊,還沒入手主機的玩家請密切關注後續相關報導。

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers.