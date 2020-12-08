公廁偷摸男子屁屁遭「回頭一拳」　他滿臉血提告結局逆轉

▲吳姓男子到228公園上廁所時被人摸屁股，一氣之下回頭給了一拳，挨告傷害。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓男子深夜到公園上廁所，突然被陌生男子從後面摸了一把屁股，吳男氣得轉身就給對方一拳，挨打的顏姓男子滿臉是血跑到醫院求救，並控告吳男涉嫌傷害；吳男到案喊冤，只打了對方的肚子，沒有打頭臉。台北地檢署調查後，以無法證明顏男傷勢原因為由，處分不起訴。

吳姓男子是在7月11日凌晨1點多的時候，到台北火車站商圈附近的228和平公園公廁尿尿，正在享受解放快感時，後方有人摸了他的屁股一把，吳男回頭瞪了一下，對方卻再摸，吳男火大轉身就揍了對方一拳。

顏男受傷跑到台北市立聯合醫院中興院區求診，警方到場為顏男製作筆錄，並拍下顏男滿臉是血的照片，作為指控吳男傷害的證據。

但吳男否認自己打傷顏男，辯稱當時只是朝著陌生人的肚子打了一下，可能是對方自己跌倒地上摔傷頭。由於受傷的顏男事後沒再出庭指證挨打經過，也沒有提供當時就診時的驗傷證明，檢察官認為無法確認顏男滿臉血的原因，以罪嫌不足為由處分不起訴。

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