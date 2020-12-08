基隆最新民調林右昌打破藍錄　20到29歲年輕人支持度高達86.5%

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著藍綠各陣營2022地方縣市長人選逐漸浮出檯面，沒有連任壓力的縣市長也悄悄展開布局，不過對於下一步，可能得先回頭問問選民，自己任內到底做得如何，就不難看出端倪。就以2022出征台北市呼聲頗高的基隆市長林右昌來說，最新的一份基隆市長滿意度調查，分析的結果讓綠營高層驚呆了！在中央朝野僵持在萊豬的杯葛當中，林右昌的滿意度居然獨樹一格，跳脫傳統藍綠的政治框架。甚至攻破基隆70年以來的藍軍版圖。

在滿意度的調查結果中，有76%的基隆市民，對林右昌的施政感到滿意，其中年齡層在20到29歲的年輕人，更有高達86.5%的支持，而整體基隆市民的不滿意度，僅僅只有9.3%。另外有66.3%的基隆市民同意，林右昌是基隆史上最好市長；不過這還不是最誇張的，因為居然有高達87.8%的年輕人，認為就是林右昌上任，讓基隆變得更好！在這個項目中，有高達八成以上的大學學歷選民，也抱持同樣的看法。

至於城市光榮感的調查當中，也有72.8%的市民對身為基隆人感到光榮，其中也是年輕人的族群拔下頭籌，從幾個項目都是以年輕人積極表態支持林右昌可以看出，30歲以下的年輕人，大部分在雙北通勤就學或上班，在城際比較之下自然對於基隆這幾年的進步相當有感，因此反映在對林右昌的支持之上並不意外。

▲城市光榮感的調查當中，也有72.8%的市民對身為基隆人感到光榮，林右昌號稱基隆《暖男》。

另外，就基隆七個行政區來分析，無論是施政滿意度、讓基隆變得更好，或是基隆史上最好市長，暖暖的民調結果，也讓人大感意外。這個傳統藍營鐵票區，過去藍綠選民比高達8:2，六年下來也被《暖男》林右昌攻陷，林右昌在這裡支持度都破表來到了八成以上，在七個區裡都是暖暖奪冠。

這批年輕選民的口碑傳銷，在林右昌的未來規劃當中，將是不可或缺的支持力量。從政黨傾向的支持度分析也可以看到，林右昌是歷來僅見的民進黨市長，能夠在國民黨的支持者當中，拿下六成五到七成的高滿意度；2022年林右昌面對外界詢問，都強調專心基隆市政，或許聽在基隆人的耳中，一方面開心他帶領基隆重返榮耀，但卻又關心林右昌的下一步，能否繼續努力給故鄉更多的發展。

對於林右昌未來政治動向，有近半市民認為征戰台北市對基隆有利，至於往中央入閣則有近57％的基隆市民認為這是對基隆有幫助的。當然這點藍綠的政黨屬性就立刻顯現。從分析發現，光譜上中間偏藍的國民黨跟民眾黨支持者，比較擔心林市長到台北市去選舉，他們傾向支持林市長能夠入閣，也顯示林右昌在台北市的選局中，佔有一定的影響力。

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