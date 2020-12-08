林右昌任職近6年滿意度7成6　47.7％市民肯定他當北市長有益基隆

▲基隆市長林右昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

基隆市長林右昌就職將滿6周年，根據一份最新民調顯示，有76.0％的基隆市民滿意林佑昌上任以來的表現，其中有86.5％的20至29歲年輕人滿意。不僅如此，有77.0％基隆市民認為林右昌讓基隆變得更好，而同意林右昌是基隆有史以來做得最好的市長的基隆市民達66.3％。

隨著部分連任兩屆的縣市長下一步開始受到討論，憑藉亮眼的市政成績及滿意度的林右昌，在第二任期屆滿後的動向也受到矚目，其中也有聲音點名他可以角逐台北市長。

根據趨勢民調最新的調查結果，有47.7％的基隆市民認為林右昌擔任台北市長有助基隆未來發展，沒有幫助及無意見的人則各為35.7％、16.6％。

另外，調查結果也指出，有56.4％的基隆市民認為林右昌入閣擔任重要部會首長，才有助基隆未來發展。

該份「基隆市長市政表現與形象調查」是透過市話調查方式，以分層比例隨機抽樣戶籍設於基隆市7個行政區，且年滿20歲的一般民眾，調查時間則為2020年11月24日至11月25日晚間6時至9時。民調抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1105份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.95個百分點。另外，樣本代表性分析，是依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

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