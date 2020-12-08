班公湖持續對峙　印度國產「超強快艇」力拚解放軍　

▲印度軍隊與解放軍在班公湖附近發生對峙。（圖／翻攝自大陸鳳凰網）

記者任以芳／綜合報導

中印持續在班公湖的軍事對峙，根據《今日印度》網站4日報道，有消息人士稱，印度將安排24艘產製造新船隻部署到班公湖，據了解，這些船隻號稱更大又耐撞，能容納更多的乘員，功能性更強、速度快。

大陸網易新聞軍事引述該報消息，印度安全部門人員指出，「這24艘印度本土製造的新船隻具有很強的抗撞擊能力，將很快部署到海拔4260米的班公湖進行巡邏。」

▲中印邊境持續對峙。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，目前印度軍隊用於湖上巡邏的船隻數量還不夠，還需要部署更多的船隻才能與中國相抗衡。一位知情的官員說，「新船隻能力更強，容量更大，而且正在印度製造。」



消息人士稱，印度海軍曾就陸軍的新要求徵求過專家意見，中印雙方一直在班公湖附近處於軍事對峙狀態，印度海軍認為有必要提升部署在班公湖的船隻的能力，新船隻將在接下來一年為部署到班公湖做好準備。



文章指出，目前部署班公湖上的印度船隻可以容納10到12名士兵，即將部署的新船隻，則能容納25到30人，與中國部署在班公湖上船隻的容量相當。目前，接下來的三個月，班公湖處於冬季結冰期，直到明年夏天，湖上恢復巡邏。印度安全部門的官員認為，隨著在河岸和離岸高地軍事對峙的不斷持續，印度軍隊可以部署更多功能和容量更強大的船隻。

▲ 班公湖上的解放軍快艇。（圖／翻攝 網易軍事）

相較中國人民解放軍班公湖巡邏隊主要裝備有928D型巡邏艇。928D巡邏艇長13米，寬3.8米，吃水1.8米，速度可達40節，乘員11到18人。928D巡邏艇上安裝有雷達以及12.7毫米遙控武器站，艇上還裝有兩挺機關槍。動力裝置為3台300馬力的柴油機，為其在內陸水域提供高航速。



