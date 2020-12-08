趕走2賣淫女　村委會懲罰「整棟樓停水3個月」

▲大陸廣東越塘村委會為了趕走賣淫女，懲罰整棟樓停水三個月。（示意圖／視覺中國CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸廣東一處村莊發生出租屋有兩名租客，從事賣淫嫖娼等非法活動。結果，整棟樓層被連帶座罰，所有租客被迫停水三個月，還是依據當地村規民約，這起事件也引起網民熱議，是否合理、合法。

根據大陸媒體觀察者報導指出，越塘村委會7日最全村公告一則通知，內容稱，「接派出所通知，於2020年11月7日至2020年11月9日在你的出租屋查獲張某瓊、楊某雪拉客招嫖、賣淫嫖娼活動，按村規民約規定對你全幢樓停水三個月處理。」

當地媒體立刻求證，發現真有其事。該棟樓其他租客指出，「目前想要用水只能是去外面打水提上來，房東稱正處理此事，並稱過四五天就能恢復供水。」

弔詭的是，停水不是派出所要求，是村委會主任「個人私刑」。一名歐姓村民表示，八年前在村裡經營撞球生意被檢舉，村委會逼退方式就是「讓一棟樓十幾戶人家都用不了水，最後只能停業，店面重新招租。」

▲大陸村委會強迫整棟樓停水。（圖/翻攝 風聞社區）

報導稱，為了努力維持治安，2019年7月越塘村民代表大會通過一項規定，凡是出租屋內發生招嫖、賭博、吸毒等治安事件，如果有「生活費」（當地一項費用）可以扣取，就扣取房東2個月的生活費，如果沒有就停水3個月。

村委會的做法引起正反議論，除了少數網友認為「做得對」、「維護社會的良好風氣」；大多數網友認為，因為出租房內2名女子從事賣淫活動，牽連到其他居民的「連坐」制度不可取。

該村工作人員解釋，發生賣淫事件的民樓常被投訴，周圍有十幾二十個穿著暴露的女孩子站著，民警趕到現場也很難上樓。最後只能靠整棟樓停水方式，才連聯繫上房東，直到目前無法解決樓內治安問題。