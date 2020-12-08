下班找不到人！業務女友「陪客戶試車」　路線爆熱議...網：賀成交

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前發文表示，朋友（簡稱A）的女友從事汽車業務一職，上周末因為A在下班時間等不到她，於是打電話詢問，結果對方正陪客戶試車。當事人對於行駛路線相當困惑，而鄉民們看完也忍不住熱議，直呼「綠帽戴好！」

網友5日在PTT發文求解，「我朋友他女朋友啦，在某車廠當黑絲業務，現在已經下班時間，結果朋友等不到她，打給她才說剛剛客人想要試車，試試看ACC好不好用，所以帶對方從雪隧去礁溪，再開回來。」

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對此，身為好哥們，他不禁想問，「試車從台北市開去礁溪，正常嗎？」話題掀起熱烈回響，鄉民紛紛吐槽，「不正常，應該還要開進飯店」、「你看看這帽子都戴歪了」、「順便去試溫泉水温跟試床啊」、「客人正開得高興...勿擾」、「回來沒絲襪的話就知道了」、「女菩薩要珍惜」、「黑絲就變賀成交禮物了」、「停車坐愛楓林晚」。

不過，許多網友也認真回應，「台北到礁溪大概半小時吧」、「因為說去礁溪就可以有理由3小時空檔，休息也剛好是3小時」、「雪隧確實可能會讓ACC解除，這是正確的試車路線，車子夠高級的話」、「大驚小怪就試車啊」。

值得一提的是，文中所述的ACC是「主動式車距調節巡航系統」，適用於直線快速道路或高速公路，若在市區、彎道、山路則不建議使用；另外，它只是一種輔助裝置，駕駛不得過度依賴，或把它當成自動駕駛系統。