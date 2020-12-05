網瘋傳抵制「性騷擾巧克力」湯圓　桂冠說話了

▲網友發起抵制。（圖／翻攝桂冠官網）



記者柯振中／綜合報導

本土品牌「福灣巧克力」的許姓董座涉嫌性騷擾，被法院判刑，引起台灣網友發起抵制行動，桂冠品牌近日也被牽扯其中。對此，桂冠出面澄清，巧克力湯圓產品內使用的巧克力，並非「福灣巧克力」，而是國際知名的巧克力品牌，委託福灣廠商進口，「並非是聯名商品」。

回顧2015年，福灣巧克力的許姓董座在企業裡的飯店涉嫌性騷，強摸來實習的女大生，儘管遭到拒絕，還是無視對方的要求，不斷動手動腳，還詢問「有沒有變胖或變瘦」。

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實習的女大生一狀告上法院，許姓董座被依照妨害性自主罪判刑，許姓董座的兒子竟然發文，嗆聲「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊，也被嗜血的媒體婊。太多剪接斷章取義扭曲事實，我們將採取法律行動」。

▲女子到福灣巧克力的企業實習，遭到董座性騷擾。（示意圖／免費圖庫pxhere）



不過，許姓董座的兒子發文過後，也被女大生告上法院，被依照誹謗罪判刑。性騷擾事件近日又在網路上發酵，網友發起拒買活動，當時遭到騷擾的女學生也吐露心聲，雖然時隔已久，但她仍未走出陰霾，從一開始的性騷擾，加上後面的誹謗，造成她身心俱疲，如今只要看見福灣巧克力的品牌，就會打從心底覺得不舒服。

近日桂冠品牌推出巧克力湯圓，採用70％黑巧克力，加上法國百年歷史「Corsiglia」大廠的柑橘醬，堪稱「世界級奢華湯圓」。不過，卻有網友發現，該款湯圓疑似與福灣巧克力聯名，因此發起抵制，留言拒買。

對此，桂冠發出聲明澄清，為了追求絕佳風味，桂冠巧克力湯圓的巧克力、柑橘醬都是從國外進口，巧克力是國際知名品牌「Malagos Agri-Ventures Corporation」所製作的，是鑑賞級的70％黑巧克力磚，柑橘將是法國百年大廠Corsiglia所製作。

桂冠說明，巧克力湯圓是研發團隊針對台灣消費者的口味，自行開發出來的，市調滿意度高達80分，「其中黑巧克力原料是委託福灣進口，並非是聯名商品，桂冠巧克力湯圓是桂冠今年獨家且精心研發的新品。」

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