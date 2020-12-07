高雄家犬路上竄出！女騎士撞上摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

▲段女撞上家犬後摔倒，送醫不治身亡。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名46歲顏姓女子帶著愛犬「大師」出門，回家後忘記綁繩，導致大師衝到路上，害段姓女騎士閃避不及撞上，送醫不治身亡。顏女表示，「牠是被撞，又不是去追人家」，而二審顏女與段女家屬以賠償125萬元為條件和解，獲緩刑2年機會，全案定讞。

案情回顧，段女2019年1月17日傍晚騎車，行經橋頭區南溝路二段時，左前方突然竄出一隻狗，導致她閃避不及，連人帶車摔倒，送醫後仍因創傷性蛛網膜下腔出血、四肢多處擦傷等傷搶救不治，於18日神經性休克不治死亡。

高雄地院認為，顏女雖否認未栓繩事實，表示平時都有將狗綁在自家門把上，推測是狗自行掙脫導致。然而，法官認為顏女是飼主就該負責，且顏女加門通往馬路，更應注意妨害交通的情況，認定全案有因果關係，判8月有期徒刑。

▲▼飼主賠償段女家屬125萬元和解。（圖／東森新聞）



顏女表示，大師跑到馬路上，先被一輛機車按喇叭才會嚇到，沒想到在回家的路線上與段女相撞，「死者沒看到就撞到牠…牠是被撞啊，牠又不是追人家。」

顏女也坦承有疏失，表示自己若沒將狗放出去，也不會有事故發生，但家中是中低收入戶，平時靠擺地攤維生，還有兩個小孩正在讀高中及大學，段女則是清潔工，雙方經濟狀況都不好。

案經上訴，顏女二審坦承犯行並和段女家屬以125萬元和解，希望法官可以減刑或緩刑。對此，高院法官衡量雙方經濟情況，認為段女家屬表明寬恕，因此宣告緩刑2年，全案定讞。

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