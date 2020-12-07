美將制裁中方12名官員　華春瑩：停止插手香港事務

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

根據路透社消息指出，美國準備制裁至少12名中國官員，因為「涉及取消香港特區立法會議員資格」。對此，中國外交部發言人華春瑩今（7）日指出，美方無端指責中方，嚴重雙標，請立即停止插手香港事務，「如果美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施。」

華春瑩表示，中方已經多次表明，中國一直堅決反對並強烈譴責美方借香港問題干涉中國內政，對中方人員進行所謂「制裁」，我們已經就此多次向美方表明瞭嚴正立場，並已經作出一些正當和必要的回應。

就法律層面來談，華春瑩重申，中國全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法有關規定，就香港特區立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合法合理，不容挑戰。

強調香港事務純屬中國內政，華春瑩說，任何外國無權說三道四、橫加干涉。中方敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，停止在錯誤的道路上越走越遠。「如果美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施，捍衛國家的主權安全利益，維護中方人員的合法權益。」

▲香港立法會。（圖／香港立法會）

華春瑩表示，公職人員宣誓效忠國家制度是國際慣例，據統計，在聯合國193個成員當中，有177個國家在憲法中明確規定國家公職人員宣誓制度。在美國，國會議員必須效忠美國憲法；在英國，任何人拒絕效忠女王，將無法就任議員。作為中華人民共和國香港特區的公職人員，立法會議員，當然必須要真誠擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

華春瑩指出，「我想沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。」依照美國國會和英國下議院歷史，分別有20多名和50多名議員因為違反議會規則、持雙重國籍或者叛國而被取消資格。

最後，華春瑩強調，所以美方在這一問題上對中國無端指責，充分暴露雙重標準。「再次敦促他們認識到他們的錯誤言行，立即停止干涉香港事務。」