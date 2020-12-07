1名派訓巴拉圭人員確診新冠肺炎　接觸者居家隔離並採檢

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（示意圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

外交部7日表示，一名派訓巴拉圭人員於5日確診新冠肺炎，目前已居家隔離，也已安排接觸者居家隔離病採檢。

外交部指出，我駐巴拉圭大使館1名人員確診，目前居家隔離中，身體狀況穩定；另外，依巴拉圭最新防疫規定，已安排接觸者進行採檢，並立刻進行居家隔離與遠距辦公。

外交部強調，駐巴拉圭大使館會持續注意當地疫情發展，確保人員健康狀況無虞的前提下，推動各項業務，外交部也會與駐巴拉圭大使館隨時保持連絡，必要時採取防護措施。