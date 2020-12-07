鼓勵一日旅遊多到高屏山區走走！「山那邊的市集」滿滿原民力量

▲ 「山那邊的市集」提供超過50種部落美食 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

茂林國家風景區自10月起陸續在高屏兩地舉辦「2020山那邊的市集」，10月由新威森林公園、禮納里部落打頭陣，11月則由茂林部落及神山部落接力，12月在茂林部落、神山部落，今年除邀請30組表演團體輪番上陣外，整場市集也召集了超過50家的部落美食、文創藝品及在地農特產攤位，合力推出「FUN遊套餐卷」結合市集美食，一次滿足民眾味蕾。

▲ 「山那邊的市集」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

受疫情影響，國內旅遊大幅成長，一日深度旅遊成了許多人的周末首選，從美食了解地區特色文化更能引起文化共鳴，茂林國家風景區管理處邀請市區的朋友假日走出家門，共襄盛舉「山那邊的市集」，市集中邀請到，吸引力樂團、柴犬兄妹、黑色素、VAI樂團等輪番上陣表演，好聽的音樂讓人沉浸在原民市集的氛圍里，山那邊的市集不僅能吃美食看表演，還有一系列的DIY體驗活動，有傳統的溪石彩繪、羽毛吊飾DIY、編織書簽及琉璃串珠等近20種，共3400份DIY讓民眾免費體驗，在神山部落市集還有傳統的鞦韆可以免費體驗。

市集運用木製攤位、木棧板桌及手繪攤位牌打造原民氛圍，規劃了森林風休息區，讓民眾可以坐在舞台前邊聽在地的好聲音邊享用美食，而此次主打的「FUN遊套餐卷」，結合在地周邊商家共同販售，也可在票卷網上購買，餐卷內容有馬告石板烤肉、紅藜乳酪麵包、深山綜合果乾、清香冷泡茶、蜜香檸檬愛玉，將市集美食一網打盡。

茂管處表示，為了推廣「山那邊的市集」，今年特地新增茂林場次將市集「原汁原味」呈現於高雄及屏東，讓高屏民眾都能在假日時感受到滿滿的原民力量。