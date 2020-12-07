青山宮鞭炮「20分鐘炸1次」！按門鈴借廁所　20年萬華人怒了

▲艋舺青山宮遶境活動。（圖／青山宮提供）

記者施怡妏／綜合報導

艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，但卻因深夜時分鞭炮聲不斷引發民怨，一名住在萬華的民眾憤怒表示，每年只要遇到遶境活動都不用睡覺，「鞭炮每20分鐘就放一次」，路上的機車也都亂停，還有很多民眾會來「借廁所」，氣的他直言「沒有素質還各種亂象，我活該住萬華！」

該網友在PTT板上發文，住在萬華20年，每年只要遇到遶境活動都不用睡覺，鞭炮每20分鐘就放一次，就連深夜也依然吵鬧，機車也都亂停，「停在你家門口，擋住你出入正常啦」。他指出，之前辦桌活動時，更是直接「辦在家門口」，回家還要閃過吃飯的人潮，不僅如此，還會有人一直來按門鈴借廁所。

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▲原PO住在萬華20年，對於遶境活動的吵雜聲已經受夠了。（圖／翻攝PTT）

種種事蹟讓他忍無忍可，「當我沒看過別的國家祭典熱鬧是不是，沒有素質還各種亂象，還有人在那邊護航傳統文化，外縣市的人只會出一張嘴？」但因為房子是自己的沒辦法搬走，還自嘲「我就是沒辦法搬走的貧戶啦！」

許多網友聽到她的遭遇後感到很同情，「想辦法搬走吧，很同情你」、「住20年終於忍不住了，真可憐」、「明年記得請一天假去外地旅遊」、「你唯一能做的，就是下樓去檢舉不戴安全帽的屁孩」、「這種事千萬別勉強，住不慣還是把房賣一賣搬走好」。

很多人也認為宮廟文化重要，但個人行為也要注意，「借廁所也太扯，不過之前有某縣市的宮廟是直接尿人家家門口」、「聽說很多都隨地就尿了阿，去看遶境的人講的」、「垃圾亂丟車子亂停，還講什麼宮廟文化要尊重」、「按門鈴借廁所是哪來自信啊，臉皮有夠厚」。